Зараз цього немає, на що є 2 причини. Це 24 Каналу зауважив журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке.

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"Насамперед багато з них знищили. По-друге, росіяни знають, що певні ділянки фронту, наприклад, навколо Покровська чи Куп'янська, сильно укріплені українцями. У них так багато безпілотних літальних апаратів. Загарбники просто знають, що вони зазнають 100% втрат серед своїх машин, якщо нападуть", – сказав він.

Ворог намагається набирати обертів

Юліан Рьопке зазначив, що росіяни вдаються до іншої стратегії – кількісної переваги на полі бою. Окупанти знають, в України не вистачає піхоти для охорони всього фронту. Саме тому українці вдаються до американської розвідки, власних безпілотників та іншої високотехнологічної зброї.

Росіяни – не найкращі бійці. Їх просто більше. Скрізь, де у них це є, вони просуваються вперед. Це можна побачити на околицях Великої Новосілки. Там ситуація лякає. Після захоплення Великої Новосілки росіяни зайняли понад 70 кілометрів. Вони просуваються на північ та північний захід,

– підкреслив він.

На інших ділянках можна побачити, де є ефективна українська оборона. Наприклад, у Покровську ворог вже 2 місяці не наступає. Загарбники не просуваються ні на метр, їх відтісняють. Але ситуація складна.

"Росіяни зараз намагаються повернути ініціативу на Запоріжжі. Вони намагаються там йти вперед. П'ятихатки – це назва міста неподалік Кам'янського, яке вони відбили. Там вони намагаються набрати обертів", – пояснив аналітик.

Водночас в російському війську не вистачає людей. Вони наступають не сотнею, не тисячею людей, а з двадцятьма. Але іноді і 20 солдатів достатньо, щоб захопити українське село.

Нагадаємо, втрати ворога на фронті – колосальні. Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 пункти управління БпЛА, 1 засіб ППО та 1 інший важливий об'єкт окупантів.