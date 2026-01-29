Наступление на Гуляйпольское направление усиливается ежедневно, – комбат 1 ОШБ
- На Гуляйпольском направлении россияне используют легкобронированные автомобили для штурмовых действий, но сильных механизированных штурмов еще не было.
- Среди российских оккупантов наблюдается разный уровень подготовки, а погодные условия усложняют боевые действия.
На Гуляйпольском направлении россияне накапливаются и осуществляют штурмовые действия легкой техникой. В частности, используют легкобронированные автомобили "Нивы", "Уралы".
Командир 3 штурмового батальона 1 ОШБ и имени Дмитрия Коцюбайло Максим "Каспер" Бурлака рассказал 24 Каналу, что враг постоянно усиливает наступления. Однако сильных механизированных штурмов еще не было.
Смотрите также Начали большую переброску резервов: эксперты предупредили, к чему готовятся россияне на фронте
"Противник ежедневно усиливается. Каждый день движутся новые группы, пробует заезжать легкая бронированная техника. Но таких сильных механизированных штурмов у них еще не было", – подчеркнул он.
Какой уровень подготовки россиян?
Максим "Каспер" Бурлака отметил, что среди оккупантов есть разные по уровню подготовки. Даже по пленным россиянам видно, что есть и осужденные, и мобилизованные, и контрактники.
У них есть и хорошая, и плохая подготовка. То есть есть те, кого буквально два – три дня назад привезли. Они не знают своих командиров, никого. Их ведут рацией под дрон. Соответственно они доходят до какой-то точки, где умирают,
– объяснил командир.
По его словам, погодные условия напрямую влияют на боевые действия. Дело в том, что сейчас труднее передвигаться, маскироваться, рыть окопы.
Заметим, что сейчас идет важный сбор на пикапы, присоединиться можно по ссылке. Российские захватчики активно проводят минирование. Для того, чтобы довозить военных, используется и легкобронированная техника.
Пикап сейчас наименее заметный и самый быстрый. Пикапы у нас как расходные материалы. Поэтому он может выехать сегодня утром, и вечером его уже не будет. На завтра надо уже новый,
– сказал военный.
Что происходит на фронте?
В ISW сообщили, что ВСУ имели успех в Покровске. ВСУ недавно продвинулись в северо-западной части города. Также украинские войска недавно удерживали позиции или продвинулись на Новопавловском направлении.
В то же время российские оккупанты продолжили осуществлять наступательные операции на ряде направлений. Однако подтвержденного прогресса враг не смог достичь.
В Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны отработали по важным объектам россиян. В частности, наши защитники поразили РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".
За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще 830 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составляют примерно 1 237 400 захватчиков.