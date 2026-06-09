Это – перелом войны, – боец ВСУ назвал важное изменение на поле боя

Силы обороны Украины разрушают российскую логистику. У врага нет ресурсов отражать удары украинских дронов. Поэтому наши военные этим пользуются.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов озвучил 24 Каналу мнение, что это означает перелом в войне. Поэтому сейчас инициатива на стороне украинской армии.

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Что изменилось на фронте?

Кирилл Сазонов отметил, что в Мариуполе, Алчевске, Енакиево пылали бензовозы. Интересно, что в Мариуполе функционировал порт. Через него оккупанты пытаются наладить альтернативное снабжение БК для своих войск, а оттуда вывозят зерно, украденный металл и так далее. Такой же порт работает в Бердянске.

Неплохо прилетело по Мариупольскому порту. Я считаю, что мы скоро парализуем его работу. В Бердянске затопили два сухогруза с разницей в неделю. Оба БК заходили и не успели разгрузиться. Очень красивое, феерическое зрелище,

– подчеркнул он.

Так же действуют относительно Донецка, Макеевки. 3 армейский корпус сообщает, что берет под огневой контроль Луганскую область и дотягивается до Изварино. Это контрольно-пропускной пункт между Россией и Украиной на границах 1991 года.

Если нам удастся вынести вражескую логистику, как мы хотим, то это перелом в войне. Потому что без снабжения воевать невозможно. Сейчас у россиян нет противоядия против наших дронов. Они не могут наносить удары на такую дистанцию, у них нет чем. Поэтому сейчас у нас безусловное преимущество, инициатива. Мы используем это на полную,

– объяснил военнослужащий.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в мае ВСУ освободили территорий на 100 квадратных километров больше, чем потеряли. Это результаты без учета работы дронов на дальность 50 – 200 километров. Поэтому этот слом происходит именно сейчас.

Сазонов об ударах по российской логистике: смотрите видео

Как Украина охотится на российскую логистику?

8 июня и в ночь на 9 июня Украина поразила важные военные объекты России на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных регионах страны-агрессора.

В частности, в Белгородской области России был поражен склад боеприпасов оккупационных войск в районе Прохоровки.

Также под атаку попали пункты управления БПЛА в районах Шевченко Первого в Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек Херсонской области.

Кроме того, ВСУ ударили по логистическому хабу российских войск в районе Федоровки Донецкой области, по складам материально-технических средств противника вблизи Михайловки Луганской области и Гюновки Запорожской области.

Кроме логистической инфраструктуры, наши защитники атаковали районы сосредоточения личного состава российской армии. Говорится об ударах по позициям врага в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек в Донецкой области, Новогригорьевки Запорожской области, а также Искры Курской области России.