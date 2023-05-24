Российские генералы заслуживают медали, – полковник запаса ВСУ заметил "капкан" для оккупантов

Вооруженные Силы Украины успешно уничтожают оккупантов уже более года с начала полномасштабной войны. Но тут еще стоит "поблагодарить" российских генералов. Они тоже приложились к тому, чтобы уничтожить как можно больше собственной армии.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Россия загнала настолько много войск в Украине, что не имеет возможности охранять собственные границы. Об этом свидетельствуют события в Белгородской области

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Россияне находятся в своеобразном "капкане"

Как отметил Свитан, россияне умудрились уничтожить собственную действительно профессиональную армию в начале полномасштабного вторжения. А теперь оккупанты находятся в условном "капкане".

Они начали войну, загнали армию в реальный "капкан". Где-то боевых в российской армии около 400 тысяч. И они еще и частично прижаты вдоль линии Черного и Азовского моря на 500 – 600 километрах. Худшего положения для армии не придумаешь. Можно в шутку сказать, что им поставили задачу убить российскую армию,

– рассказал Свитан.

По всей вероятности, за такие действия российским генералам нужно давать "медаль". Они ведь своими решениями также помогли уничтожать собственную же армию оккупантов.

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В свое время российская армия совершила огромную ошибку, растянув группировку на 2,5 тысячи километров фронта. Это решение обернулось значительными потерями для оккупантов. Происходящие события в Белгородские области также направлены на то, чтобы россияне перебросили некоторые войска в другие области.

Мы сейчас специально пытаемся их растаскивать. Как только пойдет движение российских войск в Белгородскую и другие области, начнутся прорывы фронта от ВСУ. И тогда будет гореть повсюду. Впереди – большой разгром российской армии,

– подчеркнул Свитан.

Перебросит ли Россия войска с фронта на собственные территории: коротко

22 мая бойцы из Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" посетили территорию Белгородской области. Они выступили против режима Владимира Путина.

Очевидно, что россиянам не хватает личного состава для защиты всех территорий. Ведь значительная часть войск находится в Украине.

В украинской разведке сообщили, что есть информация, по которой Россия собирается перебросить на свои границы больше войск с фронта. Однако такие процессы требуют времени и подготовки.