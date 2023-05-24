Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Росія загнала настільки багато військ в Україні, що не має змоги оберігати власні кордони. Про це свідчать події в Бєлгородській області.

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Росіяни перебувають у своєрідному "капкані"

Як наголосив Світан, росіяни примудрилися знищити власну дійсно професійну армію на початку повномасштабного вторгнення. А зараз окупанти перебувають в умовному "капкані".

Вони почали війну, загнали армію в реальний "капкан". Десь бойових в російській армій близько 400 тисяч. І вони ще й частково притиснуті вздовж лінії Чорного та Азовського моря на 500 – 600 кілометрах. Гіршого становища для армії не придумаєш. Можна жартома сказати, що їм поставили завдання вбити російську армію,

– розповів Світан.

Цілком ймовірно, що за такі дії російським генералам потрібно давати "медаль". Адже вони своїми рішеннями також допомогли нищити власну ж армію окупантів.

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Свого часу російська армія зробила величезну помилку, розтягнувши угруповання на 2,5 тисячі кілометрів фронту. Це рішення обернулося значними втратами для окупантів. Теперішні події в Бєлгородські області також спрямовані на те, щоб росіяни перекинули деякі війська в інші області.

Ми зараз спеціально намагаємося їх розтягувати. Як тільки піде рух російських військ в Бєлгородську та інші області, то почнуться прориви фронту від ЗСУ. І тоді горітиме всюди. Попереду – великий розгром російської армії,

– наголосив Світан.

Важливо! Україна зовсім непричетна до подій, які трапилися в Бєлгородській області. Як наголосив радник глави ОП Михайло Подоляк, Україна уважно стежить за цією ситуацією, але не бере в ній участі.

Чи перекине Росія війська з фронту на власні території: коротко