ВСУ больше возвращают позиции, чем теряют, – Сырский о ситуации на фронте

Украинские защитники каждый день дают врагу достойный отпор, а на некоторых направлениях продвигаются. Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в последнее время количество возвращенных Силами обороны Украины позиций превышает количество утраченных. В то же время ситуация на фронте сложная.

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Мы продвигаемся

Сырский отметил, что каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил.

Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед,

– заявил Главнокомандующий.

Россияне же, свою очередь, не могут продвинуться на стратегически важных направлениях. По его словам, их достижения имеют тактическое значение.

Сырский подчеркнул, что эту ситуацию мы контролируем.

Ситуацию на Востоке удалось стабилизировать