Россияне продвинулись вблизи Покровска и Каменского: обзор фронта ISW
30 декабря 2024, 03:40Читати новину українською
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российская армия продолжает наступать на украинские территории, однако Силы обороны Украины дают мужественный отпор оккупантам.
Институт изучения войны опубликовал новый отчет о событиях на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Обзор ситуации на фронте
- У Курской области российская армия наступает на позиции украинских Сил обороны, но пока нет подтвержденных наступлений.
- 29 декабря российские войска продолжали атаковать вблизи Гатища и Волчанска у Харьковской области, однако им не удалось продвинуться.
- У Луганской области продолжается наступление оккупантов на линии Купянск – Сватово – Кременная. Однако ни одного подтвержденного наступления нет. Российские силы также продолжили атаковать на восток от Купянска, вблизи Петропавловки и Кучеровки.
Боевые действия в Украине за 29 декабря / Карты ISW
- В Донецкой области российские войска продолжают наступление в направлении Часового Яра. Там пока также нет подтвержденных успешных наступлений. Кроме этого, россияне продолжают наступать в направлении Торецка.
- Российская армия 29 декабря продолжила наступление и продвинулась в Покровске. Геолокационные кадры свидетельствуют, что оккупанты продвинулись в промышленном секторе на восточной окраине Песчаного и на восток к Новоелизаветовки.
- Российские войска наступают вблизи Курахово. Однако пока там не зафиксировано продвижений. Похожая ситуация наблюдается на Угледарском направлении.
- Оккупанты недавно продвинулись и продолжили наступление в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 декабря, показывают, что россияне продвинулись к центру Каменского.
- Российские войска также продолжили наступление на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепра, но ни одного подтвержденного наступления нет.