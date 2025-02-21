Качественного войска у Путина не осталось, – Тимочко рассказал о проблемах российской армии

Темп наступления оккупантов в феврале существенно замедлился. Российская армия испытывает все большие проблемы на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заметив, что замедление наступления оккупантов произошло не просто так. Проблемы российской армии постепенно нарастают. Уже были данные, что с 3 по 9 февраля 2025 года Россия захватила 19,5 квадратных километров территории Украины. Это – самый низкий темп продвижения с июня 2024 года.

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Почему замедлилось российское наступление

Как отметил Тимочко, тут стоит назвать несколько причин. Прежде всего враг заходит на почти полностью разрушенную территорию. Там сложно качественно разместить войска и накопить боекомплект.

Несмотря на это, диктатор Путин уже ввел свои стратегические резервы на войну против Украины. Фактически у него нет качественных подразделений, которые не были бы привлечены к боевым действиям.

В целом качественного войска у Путина не осталось за пределами поля боя. Да, он способен делать ротацию в пределах фронта. Но нарастить потенциал, в том числе и технический, он не может. Также они не могут резко увеличить офицерский состав российской армии. Потому что его неоткуда черпать,

– сказал Тимочко.

Уже были сообщения о проблемах оккупантов с бронетехникой из-за огромных потерь. Эту нехватку они пытаются перекрыть человеческим ресурсом. Также похоже на то, что их потери уже превышают набор личного состава.

Основное – это работа Вооруженных Сил Украины по уничтожению потенциала врага. Мы получаем оружие от союзников. Продолжается мобилизация. Это все влияет на общий ход линии фронта,

– отметил Тимочко.

Напомним, по состоянию на 20 февраля Россия потеряла более 863 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10134 вражеских танков, 21112 боевых бронированных машин, 23410 артиллерийских систем и т.д.