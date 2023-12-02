Непрерывно наступать не могут: боец ВСУ оценил возможности атак врага на фронте
Оккупанты проводят наступательные действия на фронте. Но, конечно, непрерывно делать они это не могут из-за значительных потерь.
Об этом 24 Каналу рассказал командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжанивский, заметив, что как украинские военные, так и враг, использует тактики разных войн, которые были в 20 веке.
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Эти тактики несколько усовершенствуют и адаптируют к современным реалиям. Берется опыт как Первой мировой войны, так и войны во Вьетнаме.
Непрерывных наступательных действий пока нет
Как подчеркнул Крыжанивский, есть моменты, когда россияне начинают идти в более массированные штурмовые действия, где есть не один эшелон. Но всегда есть критический предел потерь, после которого они начинают отступать. Тогда захватчики пополняют живую силу, проходят переподготовку и со временем возобновляют наступательные действия.
Чтобы штурмовые действия буквально продолжались непрерывно – такого нет. Ибо есть критическое количество потерь в живой силе и технике. Такого враг не может себе позволить,
– объяснил военный.
Какая ситуация на фронте – смотрите видео на ютубе 24 Канала
Конечно, противник мог бы организовать непрерывные штурмовые действия. Но для этого они должны сосредоточить на одном небольшом участке просто колоссальное количество военной техники и личного состава.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия понесла существенные потери с начала полномасштабной войны. Само вторжение началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени украинские военные уничтожили 331 110 личного состава врага. А за 1 декабря это количество выросло еще на 1070 единиц.
- Кроме того, Россия уже потеряла 5571 танк, 10385 боевых бронированных машин, 7941 артиллерийскую систему, 913 РСЗО, 602 средства ПВО, 323 самолета и т.д.