Непрерывно наступать не могут: боец ВСУ оценил возможности атак врага на фронте

Оккупанты проводят наступательные действия на фронте. Но, конечно, непрерывно делать они это не могут из-за значительных потерь.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжанивский, заметив, что как украинские военные, так и враг, использует тактики разных войн, которые были в 20 веке.

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Эти тактики несколько усовершенствуют и адаптируют к современным реалиям. Берется опыт как Первой мировой войны, так и войны во Вьетнаме.

Непрерывных наступательных действий пока нет

Как подчеркнул Крыжанивский, есть моменты, когда россияне начинают идти в более массированные штурмовые действия, где есть не один эшелон. Но всегда есть критический предел потерь, после которого они начинают отступать. Тогда захватчики пополняют живую силу, проходят переподготовку и со временем возобновляют наступательные действия.

Чтобы штурмовые действия буквально продолжались непрерывно – такого нет. Ибо есть критическое количество потерь в живой силе и технике. Такого враг не может себе позволить,

– объяснил военный.

Какая ситуация на фронте – смотрите видео на ютубе 24 Канала

Конечно, противник мог бы организовать непрерывные штурмовые действия. Но для этого они должны сосредоточить на одном небольшом участке просто колоссальное количество военной техники и личного состава.

Потери России в войне против Украины: коротко