Про це 24 Каналу розповів командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський, зауваживши, що як українські військові, так і ворог, використовує тактики різних війн, які були у 20 столітті.

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Ці тактики дещо усучаснюють та адаптовують до сучасних реалій. Береться досвід як Першої світової війни, так і війни у В'єтнамі тощо.

Безперервних наступальних дій наразі немає

Як наголосив Крижанівський, є моменти, коли росіяни починають йти в більш масовані штурмові дії, де є не один ешелон. Але завжди є критична межа втрат, після якої вони починають відступати. Тоді загарбники поновлюють живу силу, проходять перепідготовку та з часом відновлюють наступальні дії.

Щоб штурмові дії буквально тривали безперервно – такого немає. Бо є критична кількість втрат у живій силі та техніці. Такого наразі ворог не може собі дозволити,

– пояснив військовий.

Яка ситуація на фронті – дивіться відео на ютубі 24 Каналу

Звісно, противник міг би організувати безперервні штурмові дії. Але для цього вони мали б зосередити на одній невеликій ділянці просто колосальну кількість військової техніки та особового складу.

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