Про це 24 Каналу розповів командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський, зауваживши, що як українські військові, так і ворог, використовує тактики різних війн, які були у 20 столітті.
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Ці тактики дещо усучаснюють та адаптовують до сучасних реалій. Береться досвід як Першої світової війни, так і війни у В'єтнамі тощо.
Безперервних наступальних дій наразі немає
Як наголосив Крижанівський, є моменти, коли росіяни починають йти в більш масовані штурмові дії, де є не один ешелон. Але завжди є критична межа втрат, після якої вони починають відступати. Тоді загарбники поновлюють живу силу, проходять перепідготовку та з часом відновлюють наступальні дії.
Щоб штурмові дії буквально тривали безперервно – такого немає. Бо є критична кількість втрат у живій силі та техніці. Такого наразі ворог не може собі дозволити,
– пояснив військовий.
Яка ситуація на фронті – дивіться відео на ютубі 24 Каналу
Звісно, противник міг би організувати безперервні штурмові дії. Але для цього вони мали б зосередити на одній невеликій ділянці просто колосальну кількість військової техніки та особового складу.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала суттєвих втрат з початку повномасштабної війни. Саме вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу українські військові знищили 331 110 особового складу ворога. А за 1 грудня ця кількість зросла ще на 1070 одиниць.
- Крім того, Росія вже втратила 5571 танк, 10385 бойових броньованих машин, 7941 артилерійську систему, 913 РСЗВ, 602 засоби ППО, 323 літаки тощо.