У россиян ухудшается ситуация на фронте: экс-сотрудник СБУ сказал, что к этому привело

На Запорожском и Днепровском направлении наблюдается отход войск противника. Полностью разрушенный город Степногорск, расположенный на расстоянии 15 – 20 километров от окраин Запорожья, за который год шли бои, российская армия почти оставила.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что оккупанты были вынуждены оттуда отойти. ВСУ совершили там прорыв. Город Степногорск почти освобожден.

СОУ вытеснили врага из Степногорска: как это стало возможным?

Украинские защитники, как разъяснил Ступак, таким образом смогли минимизировать количество жертв среди гражданского населения Запорожья. Ведь, если бы россияне смогли закрепиться в Степногорске, они с господствующих высот этого населенного пункта обстреливали бы областной центр.

Как, например, они это делают в отношении Херсона. Поэтому это действительно огромное достижение, но надо дождаться официального подтверждения,

– отметил Ступак.

Размышляя над тем, почему так произошло, что россияне были вынуждены отойти от Степногорска, бывший сотрудник СБУ отметил максимально опасной работе украинских военных, которые они осуществляли на этом участке фронта. Кроме того, поспособствовало такому ходу событий блокирование россиянам связи Starlink, которое состоялось зимой, а также масштабирование БпЛА на фронте.

"Их тысячи. Россияне говорят о том, что мы запускаем 10 тысяч дронов ежедневно. Со стороны России летит по 6 тысяч FPV. Конечно, поспособствовали и дроны Hornet совместного производства Украины и США под председательством Эрика Шмидта, бывшего исполнительного директора Google. Он в прошлом году привез эту разработку в Украину, она была доработана здесь и эти дроны последние несколько месяцев кошмарят российскую логистику – Азовскую трассу", – рассказал Ступак.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что россияне даже были вынуждены выдать памятку, в которой указывается как обезопаситься на этом пути. А именно: маскировать военную технику под гражданскую, не приближаться к военному транспорту.

По словам Ступака, российские водители, которых нанимают для осуществления перевозки топлива в Крым или другие оккупированные регионы сегодня категорически отказываются из-за опасности быть атакованными украинскими беспилотниками. Поэтому желающих доставлять необходимое российской армии становится все меньше.

ВСУ выбивают логистику врага

Напомним, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что теперь украинские защитники нацеливают дроны не только на автодороги, по которым передвигается противник, а и на железнодорожную инфраструктуру, которой тот тоже пользуется. Цель СОУ – перерезать российским войскам логистику. Недавно произошли удары по железнодорожным объектам в оккупированном Кальмиусском районе города Мариуполь (Донецкая область). А в Запорожской области, возле Метилополя, дроны поразили российские грузовики и железную дорогу.

До этого под атаку беспилотников попал вражеский "Урал". Происшествие произошло на трассе между Мариуполем и Новоазовском. В результате удара транспорт полностью сгорел. А на пункте перехода "Вознесенка – Новоазовск" БпЛА прилетели по российским грузовикам.

Атаки на вражеский транспорт значительно участились. Как следствие – оккупационные власти приостановили на неопределенный срок перевозки на пути Донецк – Ясиноватая – Горловка. Противник пытается налаживать логистику другими маршрутами.