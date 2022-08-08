Оккупанты наращивают систему ПВО на Волынском и Полесском направлениях

Существенных изменений в действиях противника на Волынском и Полесском направлениях нет. Однако враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны в приграничных с Украиной областях беларуси.

О ситуации на фронте в 166 день войны рассказали в Генштабе ВСУ. Там обнародовали информацию, актуальную на утро 8 августа.

Чтобы сеять панику: россия распространяет на оккупированных землях фейки о массовых обстрелах со стороны ВСУ

Положение противника – без существенных изменений

Украинские военные говорят, что ситуация на Севере Украины – без существенных изменений. Позиции и активность сил кафиров за последние сутки существенно не изменилась. Вместе с тем, в приграничных с Украиной – на территории Беларуси вражеские войска продолжают наращивать средства ПВО.

На Северском направлении удерживают отдельные подразделения войск России

На Северском направлении – в приграничных с Украиной районах России содержатся отдельные подразделения войск западного военного округа. Речь идет о брянской и курской областях.

Отметим, что Генштаб ВСУ обращал внимание на наращивание сил и средств ПВО в Беларуси и накануне – 7 августа.

Актуально лукашенко нечего предложить путину, – Вячорка рассказал, в каком состоянии белорусская армия

Ситуация в Беларуси: последние новости

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил , что Россия продолжает опрокидывать в Беларусь средства ПВО, технику и вооружения. В настоящее время государство-агрессор использует белорусскую территорию в качестве базы для восстановления.

Советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил , что белорусские войска продолжают военные учения у украинской границы, однако сейчас угроза наступления – небольшая.

россияне пытаются опрокидывать ДРГ с территории Беларуси, однако их успешно уничтожают украинские военные.

Смотрите в видео – Россия боится продолжения поддержки Украины: