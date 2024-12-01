"Путин хочет взять свое": Маргвелашвили объяснил, почему в Грузии очень спешат провести выборы

Парламент Грузии назначил президентские выборы в государстве на 14 декабря, а инаугурацию – на 29 декабря. Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет "взять свое" для переговоров до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года.

Ведь именно после инаугурации Трампа будет разговор об Украине и Грузии. Такое мнение 24 Каналу озвучил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

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"В этом аспекте Путин старается "взять свое" для стола переговоров. В этом аспекте они пытаются, чтобы уже на столе переговоров тема Грузии была оформлена так, что это сфера российского влияния. Мы сделаем так, что вместе с Украиной и Грузией будем четко рапортовать, что кремлевская власть здесь не пройдет, что путинское правление не присутствует в Грузии", – отметил он.

Ситуация в Грузии: главное

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Уже вечером 28 ноября на улицы Тбилиси вышли протестующие, которые выступают против замораживания движения в ЕС. Ночью силовики жестоко зачистили территорию перед парламентом, применяя водометы, слезоточивый газ и физическую силу. Было много задержанных и пострадавших.

30 ноября митингующие вернулись. Они также требуют свободы СМИ и правды относительно насилия во время митингов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также была на протестах. Она заявила, что не уйдет с должности. По ее словам, пока легитимного парламента в стране нет, а "нелегитимный парламент" не может избрать нового президента, поэтому не может состояться никакой инаугурации.