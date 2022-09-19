Первые танки были за 10 метров до частных домов, – харьковчанка о начале войны

Жительница Харькова Маргарита Васильева не верила в то, что начнется война. Она жила на Салтовке, когда 24 февраля раздались первые взрывы.

В первый день войны Маргарита проснулась в четыре часа от непонятного шума, будто кто-то запускает фейерверки ночью. Об этом она рассказала в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

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По словам Маргариты, после первых взрывов в окнах дома начал включаться хаотический свет, появился шум на улице. Первые "прилеты" женщине было очень хорошо слышно, потому что те первые бои, первые танки были за 10 метров до въезда в ближайший частный дом.

Я быстро побежала к мужу, начала его будить, потому что он не услышал. Мы включили новости, но там в то время еще ничего конкретного не было. Еще раньше мы обсуждали, что будем делать, собрали чемоданы. Но была такая паника. Просто спрашивали: "Боже, что делать?!"

– рассказала Маргарита.

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В Харькове 17 сентября загорелся пожар на предприятии после того, как его обстреляли российские захватчики. Как выяснилось, россияне запустили по Индустриальному району города ракеты с ЗРК С-300.

Также оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине. К сожалению, скончалась 11-летняя девочка.

Кстати, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области.

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