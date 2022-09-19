У перший день війни Маргарита прокинулася о 4:00 від незрозумілого шуму, ніби хтось запускає феєрверки вночі. Про це вона розповіла у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі.

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Як почалась війна у Харкові

За словами Маргарити, після перших вибухів у вікнах будинку почало вмикатися хаотично світло, з'явився шум на вулиці. Перші "прильоти" жінці було дуже добре чути, бо ті перші бої, перші танки були за 10 метрів до в'їзду до найближчого приватного будинку.

Я швидко побігла до чоловіка, почала його будити, бо він не почув. Ми увімкнули новини, але там на той час ще нічого конкретного не було. Ще раніше ми обговорювали, що будемо робити, зібрали валізи. Але була така паніка. Просто питали: "Боже, що робити?!"

– розповіла Маргарита.

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Атака росіян на Харків: останні новини

У Харкові 17 вересня спалахнула пожежа на підприємстві після того, як його обстріляли російські загарбники. Як виявилось, росіяни запустили по Індустріальному району міста ракети із ЗРК С-300.

Також окупанти вкотре завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині. На жаль, померла 11-річна дівчинка.

До речі, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні Сили України звільнили від російських загарбників майже всю територію Харківської області.

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