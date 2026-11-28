В Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские военные сорвали масштабный план вражеского окружения и перешли к решительным контрмерам.

Оперативную обстановку в Харьковской области и подробности масштабных боев в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, враг планировал масштабное наступление, однако получил жесткий ответ от украинских подразделений.

Замысел врага и операция "Медвежья ловушка"

Российское командование планировало одновременное наступление с Южно-Слобожанского и Великобурлукского направлений с целью выхода на Белый Колодец и Приколотное. Оккупанты рассчитывали отрезать часть украинской территории вместе с силами, которые там оборонялись, после чего пропаганда заранее заявила о реализации этого плана.

В какой-то момент это немного надоело, и ту часть их войск, которая пыталась активно прорваться через Великобурлукское направление, активно прорваться через границу, затем через Артельное, затем через Анискино и дальше пыталась прорваться на Приколотное, вот эту кишку, которую они натянули от границы, нужно было отрезать,

– отметил спикер.

Для обезвреживания вражеского клина украинские военные подготовили и провели операцию под названием "Медвежий капкан".

Как сработала аналитика искусственного интеллекта и бронетехника?

При планировании операции украинские специалисты задействовали аналитическую систему "Фаланга" с искусственным интеллектом. Анализ показал, что наиболее уязвимым местом во вражеском клине было центральное звено связи между границей и передовыми подразделениями.

Основную роль в практической части сыграло подразделение "Код 9.2", применившее тяжелую бронетехнику при поддержке дронов и перехвате беспилотников противника. Кроме того, пришлось преодолевать сложности со связью из-за неработоспособности системы Starlink во время нанесения огневого удара по территории России.

Они смогли эффективно действовать за счет сопровождения БПЛА, правильной эксплуатации самой техники и эффективного перехвата тех БПЛА, которые летели на них,

– отметил военный.

В результате наступательные силы противника были полностью отрезаны от основных сил у границы, а в зоне окружения в настоящее время завершается зачистка.

Неудачные контратаки россиян и давление на Купянщине

После проведения операции россияне попытались задействовать бронетехнику на Южно-Слобожанском направлении, однако эта атака закончилась провалом и уничтожением вражеских машин. Эксперт подчеркнул, что оккупанты пока неспособны организовывать сложные механизированные штурмы.

В то же время Обстановка вокруг Купянска по-прежнему остается напряженной, где россияне не прекращают попыток оказывать давление небольшими группами как на левом, так и на правом берегах. Захватчики пытаются проникнуть в направлении реки Оскол и отрезать позиции защитников.

На правом берегу активно пытаются прорваться с севера. На левом берегу пытаются сократить украинский плацдарм в целом,

– отметил пресс-секретарь.

Украинские защитники продолжают сдерживать эти вражеские натиски, не давая противнику превратить попытки давления в реальные территориальные успехи.

Что в итоге?

Успешное проведение операции "Медвежий капкан" существенно минимизирует опасность на Великобурлукском направлении, поскольку захватчиков отбрасывают непосредственно к линии границы. Те силы врага, которые пытались прорваться к Приколотному, оказались изолированными и обреченными на уничтожение или плен.

Несмотря на успешные действия Сил обороны на одном участке, Купянское направление по-прежнему остается зоной активных атак противника. Защитники продолжают прилагать усилия для того, чтобы дальнейшие попытки оккупантов продвинуться терпели полную неудачу.