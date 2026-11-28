Оперативну обстановку в Харківській області та деталі масштабних боїв в ефірі 24 Каналу розкрив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, ворог планував масштабний наступ, однак дістав жорстку відповідь українських підрозділів.

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Задум ворога та операція "Ведмежий капкан"

Російське командування планувало одночасний наступ із Південно-Слобожанського та Великобурлуцького напрямків з метою виходу на Білий Колодязь і Приколотне. Окупанти розраховували відрізати частину української території разом із силами, які тримали там оборону, після чого пропаганда завчасно заявила про реалізацію цього плану.

У якийсь момент це трішки набридло, і ту частину їхніх військ, яка намагалася активно лізти через Великобурлуцький напрямок, активно лізти через кордон, потім через Артільне, потім через Анискине і далі намагалися прориватися на Приколотне, ось цю ось кишку, яку вони натягнули від кордону, треба було відрізати– зазначив спікер.

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Для знешкодження ворожого клину українські військові підготували та провели контроперацію під назвою "Ведмежий капкан".

Як спрацювала аналітика штучного інтелекту та бронетехніка?

Під час планування операції українські фахівці залучили аналітичну систему "Фаланга" зі штучним інтелектом. Аналіз виявив, що найбільш уразливою у ворожому клині була центральна ланка сполучення між кордоном і передовими підрозділами.

Основну роль у практичній частині відіграв підрозділ "Код 9.2", застосувавши важку бронетехніку за підтримки дронів та перехоплення безпілотників ворога. Додатково довелося долати складнощі зі зв'язком через непрацездатність системи Starlink під час здійснення вогневого впливу по території Росії.

Вони змогли ефективно застосувати за рахунок супроводження БпЛА, за рахунок правильної обробки самої техніки і за рахунок ефективного перехоплення тих БпЛА, що на них летіли– зауважив військовий.

У результаті наступальні сили противника були повністю відрізані від основних сил біля кордону, а в зоні оточення наразі завершується зачистка.

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Невдалі контратаки росіян і тиск на Куп'янщині

Після проведення операції росіяни спробували задіяти бронетехніку на Південно-Слобожанському напрямку, однак ця атака зазнала краху зі знищенням ворожих машин. Експерт наголосив, що окупанти наразі неспроможні організовувати складні механізовані штурми.

Водночас напруженою залишається обстановка навколо Куп'янська, де росіяни не полишають спроб тиснути малими групами як на лівому, так і на правому берегах. Загарбники намагаються інфільтруватися в напрямку річки Оскіл і зрізати позиції оборонців.

На правому березі активно намагаються лізти з півночі. На лівому березі намагаються скорочувати український плацдарм в цілому– зауважив речник.

Українські захисники продовжують стримувати ці ворожі накати, не даючи противнику перетворити спроби тиску на реальні територіальні успіхи.

Що в підсумку?

Успішне проведення операції "Ведмежий капкан" суттєво мінімізує небезпеку на Великобурлуцькому напрямку, оскільки загарбників відкидають безпосередньо до лінії кордону. Ті сили ворога, які намагалися прорватися до Приколотного, виявилися ізольованими та приреченими на знищення або полон.

Попри успішні дії Сил оборони на одній ділянці, Куп'янський напрямок залишається зоною активних штурмів ворога. Оборонці продовжують докладати зусиль для того, щоб подальші намагання окупантів просунутися зазнавали повної невдачі.