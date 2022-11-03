В Херсоне исчез российский флаг: что это на самом деле может означать

Над зданием администрации Херсонщины исчез российский флаг. Однако не следует торопиться с положительными выводами.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о том, что оккупанты в Херсонской области воруют все, до чего дотягиваются.

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Информационно-психологическая операция россиян

Черник рассказал, что исчезновение российского флага из здания администрации Херсонщины – это еще одна информационно психологическая операция оккупантов. Из-за нее мы еще раз пытаемся поднять планку ожиданий. Следует прекратить это делать и мыслить исключительно категориями фактических оценок.

Будем радоваться, когда над Херсонщиной развеется украинский флаг,

– отметил военный эксперт.

Черник о том, что означает исчезновение российского флага в Херсоне над администрацией: смотрите видео

Освобождение Херсона

Он продолжил, что радоваться придется еще и тогда, когда наши артиллерийские батареи выйдут на правом берегу Днепра в район портов самого Херсона. Когда они попадут по левобережью по скоплению врага. Когда данную информацию подтвердит Генеральный штаб.

"Вот тогда мы будем это все разбирать. До этого времени мы опять-таки занимаемся искажением реальности. Этого не стоит делать", – подчеркнул он.

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