В Херсоне исчез российский флаг: что это на самом деле может означать
Над зданием администрации Херсонщины исчез российский флаг. Однако не следует торопиться с положительными выводами.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о том, что оккупанты в Херсонской области воруют все, до чего дотягиваются.
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Информационно-психологическая операция россиян
Черник рассказал, что исчезновение российского флага из здания администрации Херсонщины – это еще одна информационно психологическая операция оккупантов. Из-за нее мы еще раз пытаемся поднять планку ожиданий. Следует прекратить это делать и мыслить исключительно категориями фактических оценок.
Будем радоваться, когда над Херсонщиной развеется украинский флаг,
– отметил военный эксперт.
Черник о том, что означает исчезновение российского флага в Херсоне над администрацией: смотрите видео
Освобождение Херсона
Он продолжил, что радоваться придется еще и тогда, когда наши артиллерийские батареи выйдут на правом берегу Днепра в район портов самого Херсона. Когда они попадут по левобережью по скоплению врага. Когда данную информацию подтвердит Генеральный штаб.
"Вот тогда мы будем это все разбирать. До этого времени мы опять-таки занимаемся искажением реальности. Этого не стоит делать", – подчеркнул он.
Новости Херсонщины: последние события
- Россияне создают все условия, чтобы депортировать украинцев из Херсона. Самый областной центр уже фактически переживает гуманитарную катастрофу.
- На Херсонщине оккупанты чувствуют, что их время подходит к концу. Так они прибегают к разным родам провокаций, в частности подрывают пустые здания в Херсоне и вышки.
- В Голой Пристани на Херсонщине 3 ноября был "хлопок". В одном из зданий оккупированного города разыгрался "хлопок", почти полностью разрушена администрация россиян.