Путин готовит два варианта, – Гудков предположил, чего ожидать от российской армии в Херсоне

Российские оккупанты бегут с правого берега Днепра в Херсонской области. В то же время, захватчики не готовы просто так покинуть захваченный областной центр.

Хотя эти вещи противоречат друг другу, однако оба тезиса правильны. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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По его словам, нелогичные действия оккупантов в на правом берегу Днепра связаны с тем, что Кремль рассматривает различные действия в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Я думаю, что Владимир Путин готовится к обоим вариантам развития событий в Херсоне. То есть у него есть план А и план Б,

– сказал Гудков.

План А Путина – оборона Херсона

Как отметил политик, в Херсонской области россияне создали расширенную систему эшелонированной обороны. В частности, речь идет о:

укрепленные огневые точки и ходы сообщения;

повсюду стоят бетонные и железные заграждения;

готовые хранилища для боеприпасов;

оккупанты также подогнали военную технику и зарыли пушки и танки.

Оппозиционер, ссылаясь на военных экспертов, отметил, что лобовая атака такой линии обороны будет стоить очень дорого. Однако такие линии можно взять при наличии достаточных сил. Для этого создаются неширокие участки прорыва, куда уходят войска.

Тогда находящиеся в обороне фактически оказываются в окружении. Я думаю, что Путин готовит вариант А – это именно оборону Херсона, чтобы посмотреть, способны ли ВСУ преодолевать такие барьеры,

– предположил Гудков.

В чем состоит план Б Путина в Херсоне

Второй вариант Владимира Путина рассчитан на то, что российская армия испугается и станет убегать.

Тогда нужно подготовиться к эвакуации войск, чтобы вывести из Херсона как можно больше российских военных и сделать это как можно скорее,

– сказал политик.

Он добавил, что в таком случае перед российским руководством стоит еще одна непростая задача – сделать так, чтобы это отступление из города хотя бы частично не напоминало позорное бегство.

Роль Херсона в войне России против Украины

Российский оппозиционер отметил, что потеря россиянами Херсона станет переломным моментом в войне России против Украины.

"Это будет сигналом для всего мира, что Путину – конец. При разных вариантах этот конец будет немного отсрочен по времени", – отметил Гудков.

Геннадий Гудков рассказал, что Путин готовит в Херсоне: смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: коротко