Заметно активное передвижение: россияне пытаются закрепиться на островах Днепра
Россияне продолжают терроризировать мирное население Херсонской области. Кроме того, оккупанты пытаются закрепиться на островах в плавнях Днепра.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, эти острова считаются "серой зоной". Ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что российская армия пытается туда продвинуться, чтобы наблюдать за действиями украинских сил обороны.
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"С начала того, как оккупанты были вытеснены на левый берег, то их присутствие на островах было достаточно мощным", – заявил он.
Хлань рассказал, что через некоторое время ВСУ зачистили силы российской армии. В основном там находились российские минометные расчёты, которые накрывали огнем Херсон.
Депутат херсонского областного совета рассказал, пытаются ли оккупанты продвигаться на Херсонщине: смотрите видео
Пополнение в "подводном флоте"
Сейчас оккупанты снова пытаются закрепиться на островах возле областного центра.
За последние несколько недель мы видим активное передвижение лодок окупантов с диверсионными группами,
– сказал депутат херсонского облсовета.
Однако украинские военные сильно отбивают врага.
"Уже более 10 лодок оккупантов было направлено в "подводный флот", вместе с этими диверсионными группами, которые теперь "кормят" раков, – добавил Сергей Хлань.
Ситуация в Херсоне: последние новости
- 21 февраля российская армия обстреляла Херсон. Количество пострадавших возросло до 21 человека. Еще 5 человек погибли.
- Среди пострадавших в результате вражеских обстрелов Херсона есть ребенок – это 16-летний подросток. Его состояние врачи оценивают как среднее.
- На смертоносный обстрел Херсона отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что Россия будет отвечать за все бесчеловечные преступления против украинского народа и Украины.
- Оккупанты преимущественно обстреливают Херсон из реактивной и ствольной артиллерии. Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, как защитить город от обстрелов.