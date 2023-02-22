Заметно активное передвижение: россияне пытаются закрепиться на островах Днепра

Россияне продолжают терроризировать мирное население Херсонской области. Кроме того, оккупанты пытаются закрепиться на островах в плавнях Днепра.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, эти острова считаются "серой зоной". Ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что российская армия пытается туда продвинуться, чтобы наблюдать за действиями украинских сил обороны.

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"С начала того, как оккупанты были вытеснены на левый берег, то их присутствие на островах было достаточно мощным", – заявил он.

Хлань рассказал, что через некоторое время ВСУ зачистили силы российской армии. В основном там находились российские минометные расчёты, которые накрывали огнем Херсон.

Депутат херсонского областного совета рассказал, пытаются ли оккупанты продвигаться на Херсонщине: смотрите видео

Пополнение в "подводном флоте"

Сейчас оккупанты снова пытаются закрепиться на островах возле областного центра.

За последние несколько недель мы видим активное передвижение лодок окупантов с диверсионными группами,

– сказал депутат херсонского облсовета.

Однако украинские военные сильно отбивают врага.

"Уже более 10 лодок оккупантов было направлено в "подводный флот", вместе с этими диверсионными группами, которые теперь "кормят" раков, – добавил Сергей Хлань.

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