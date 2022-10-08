В Херсонской области оккупанты разместили военную технику прямо в школах, где продолжается обучение

Российские оккупанты разместили в школах на Херсонщине свою военную технику. Дети учатся по соседству с захватчиками.

Так, такое фиксируют в Голой Пристани. Захватчики превратили детей в "живой щит".

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Оккупанты разместили военную технику в школах

В Центре национального сопротивления сообщили, что в Херсонской области российские оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах.

Отдельные школы проходят по "официальным" документам оккупантов, как те, где идет учебный процесс. У них учеников, чьих родителей заставили отдать детей на обучение по российской программе, действительно выводят на занятия,

– говорится в сообщении.

В то же время в этих учебных заведениях размещены российские военные подразделения и техника. В частности, такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.

"Таким образом, россияне цинично используют детей как "живой щит". Следовательно, Центр национального сопротивления призывает жителей ТОТ эвакуироваться с ТОТ на момент операции по освобождению региона. Вернемся после деоккупации и наши дети будут учиться в украинских школах", – подытожили в Центре.

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