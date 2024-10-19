У них там какая-то "пошесть": Братчук рассказал, как россияне лезут на острова на Херсонщине

Российские оккупанты кое-где пытаются залезть на острова на Херсонщине. Там их успешно уничтожают.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что российские оккупанты периодически проводят атаки на острова на Херсонщине. Эти атаки выглядят довольно специфически.

К теме Колоссальные цифры: сколько войск собрала Россия на Юге Украины

Какова ситуация на Херсонщине

Как отметил Братчук, уже известно, что на острова лезут оккупанты из 61 отдельной бригады морской пехоты. Вражеские лодки на этом направлении постоянно тонут.

У них какая-то "пошесть" возникла. Закыдывают их фактически без боекомплекта. Лодки тут тонут каждый день. Нет продовольствия. Закинули их. И ждут следующей возможности кого-то подбросить, чтобы закрепиться на островах. Но наши военные работают. Идут зачистки,

– сказал Братчук.

Обратите внимание! Недавно оккупанты взорвали мост в Олешках, что на левобережье Херсонщины. Они опасаются наступления Сил обороны Украины на этом направлении.

Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Херсонщины. Уже неоднократно фиксировали, что они охотятся дронами на коммунальные службы, на спасателей, полицию и обычных гражданских. Нужно быть очень осторожными.

Подлетают к магазину, фиксируют там скопление людей и пробуют туда скинуть боеприпас. Так они "развлекаются". Вот такие террористические действия России,

– отметил Братчук.