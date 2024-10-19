Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що російські окупанти періодично проводять атаки на острови на Херсонщині. Ці атаки виглядають досить специфічно.

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Яка ситуація на Херсонщині

Як наголосив Братчук, вже відомо, що на острови лізуть окупанти з 61 окремої бригади морської піхоти. Ворожі човни на цьому напрямку постійно тонуть.

В них якась пошесть виникла. Закидають їх фактично без боєкомплекту. Човни тут тонуть кожного дня. Немає продовольства. Кинули їх. І чекають наступної можливості когось підкинути, щоб закріпитися на островах. Але наші військові працюють. Йдуть зачистки,

– сказав Братчук.

Зверніть увагу! Нещодавно окупанти підірвали міст в Олешках, що на лівобережжі Херсонщини. Вони побоюються наступу Сил оборони України на цьому напрямку.

Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення Херсонщини. Вже неодноразово фіксували, що вони полюють дронами на комунальні служби, на рятувальників, поліцію та звичайних цивільних. Потрібно бути дуже обережними.

Підлітають до магазину, фіксують там скупчення людей і пробують туди скинути боєприпас. Так вони "розважаються". Ось такі терористичні дії Росії,

– зауважив Братчук.