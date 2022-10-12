Масса "мобиков": в населенных пунктах Херсонской области россиян больше, чем местных

Так называемые частично мобилизованные из России уже находятся на временно оккупированной территории Херсонской области. К ним относятся еще хуже, чем к "мобикам" из ОРДЛО.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, в первую очередь "чмобиками" насыщают левобережье Херсонской области. Но и на правом берегу уже достаточно много этого контингента.

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В некоторых селах, таких как Мыловое или Борозенское, "чмобиков" уже больше, чем было местных жителей до войны. По предварительным данным, в обоих селах находится по 2,5 тысячи российских оккупантов.

"Чмобики" – самые низкие в касте российских оккупантов

Как отмечает Молчанов, в перехватах разговоров постоянно слышно, что даже мобилизованные из ОРДЛО, которые уже полгода находятся в Херсонской области, отзываются о "чмобиках" как о "пушечном мясе" без всякой боевой ценности.

"Чмобики" – самая низкая каста на Херсонском направлении. К ним относятся как к хламу, который присылают, чтобы они погибли. Когда российская кадровая армия отступает, то на "дыры" бросают либо донецких, либо "чмобиков",

– отметил Молчанов.

Выше всего над всеми российскими оккупантами расположены росгвардейцы, среди которых находятся кадыровцы. Они сидят преимущественно под Бериславом и Херсоном, и угрожают расстрелами, если кто-нибудь откажется ехать на фронт или сбегает с него. По мнению Молчанова, в частности, по этой причине фронт оккупантов на правобережье еще держится.

Как много "чмобиков" сейчас в Херсонской области – рассказывает Молчанов: смотрите видео

ВСУ шокировали оккупантов на Юге

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинские защитники 12 октября уничтожили 4 ударных вертолета (вероятнее всего Ка-52 – 24 канал) всего за 18 минут. Постарались зенитные ракетные подразделения на Юге.

Вражеские "птички" удалось поразить с 8:40 до 8:58. Они пытались вести огневую поддержку наземных группировок. По предварительным данным, один вертолет упал на освободившуюся от оккупантов территорию, еще три – по линии фронта.