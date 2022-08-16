Ставить дедлайны о деоккупации Юга не стоит, это небыстрое дело, – военный эксперт

Вооруженные Силы Украины постепенно и методично давят на оккупантов на правом берегу Херсонщины. Но не стоит ставить дедлайны по освобождению территории. Здесь никогда не угадаешь.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, не стоит искренне верить в конкретные догадки, когда ВСУ освободят Херсонщину. Во время войны все прогнозы могут моментально изменяться.

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Кроме этого, ВСУ используют рациональную тактику, чтобы выбить оккупантов с правого берега и не потерять много собственных бойцов. Они побуждают захватчиков к уходу и постепенно давят и разрушают мосты. Освобождение может занять некоторое время. Это не будет так быстро, как хотелось бы.

Мы взяли их в оперативный котел, уничтожили переправы и ждем, что они сделают жест доброй воли и будут отступать. Думаю, что нельзя здесь ставить конкретный дедлайн,

– отметил Попович.

Правильно ли было объявлять контрнаступление на Херсонщину

Денис Попович считает, что нельзя объявлять информацию о военных операциях. Это реально влияет на ситуацию в поле боя. Однако в случае с Херсоном могла быть информационная спецоперация.

Украина объявила о контрнаступлении – оккупанты стянули туда войска. А с логистикой и вероятным отступлением у них теперь могут быть проблемы.

Мне нравится версия, что это была информация операция. Она привела к тому, что они сконцентрировали войска на правом берегу, а после этого мы "закрыли дверцу", "закупорили" мосты, и теперь это множество войск сидит в своеобразном полуокружении,

– отметил Попович.

Денис Попович о ситуации на правом берегу Херсона: смотрите видео

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