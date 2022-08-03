Людей вывезли в неизвестном направлении, – активист о мести врага за удар в поезд на Херсонщине

российские оккупанты начали репрессии против жителей Бриловки на Херсонщине. Так они мстят за успешный удар ВСУ по военному эшелону на одноименной железнодорожной станции.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он подтвердил, что ВСУ поработали там на славу: точным ударом удалось уничтожить до 50 оккупантов, много военной техники и других материалов. Руки-ноги захватчиков валялись по всей железнодорожной станции.

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Молчанов уточнил, что среди уничтоженных оккупантов были и офицеры, и гражданские россияне – работники российской железной дороги, которые должны были перегонять туда-сюда грузы захватчиков.

Теперь оккупанты начали мстить

русские изверги начали применять репрессии в отношении жителей Бриловки. Они вывезли все мужское население в неизвестном направлении. А женщин, детей и пожилых людей выселяют из частного сектора в другие районы Бриловки.

Так они хотят уберечься от дальнейших ударов ВСУ. Оккупанты убеждены, что кто-то из местных жителей привел украинскую армию именно на эту железнодорожную станцию.

россияне, похоже, не понимают, как наводится HIMARS. Для этого есть американские спутники и координаты геолокации. Эти системы гораздо точнее, чем в российской ГЛОНАСС, где спутников меньше и хуже качество. Кто когда-то пользовался "Яндекс картами", тот поймет,

– отметил Молчанов.

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