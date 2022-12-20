Россияне прячутся в домах украинцев в Херсонской области: ВСУ уже нашли решение

Оккупанты в Херсонской области распространяют слухи о том, что до Нового года собираются покинуть левый берег Днепра. Однако нет никаких оснований доверять российским захватчикам.

Об этом 24 каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне на левобережье Днепра продолжают терроризировать местное население.

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Россияне в Херсонской области пытаются избежать ударов ВСУ

В частности, оккупанты выселяют людей из частных домов, чтобы расселять там свои подразделения.

Это связано с нашими точечными попаданиями по тем местам, где базировались россияне. Такие случаи показали им, что мы можем одним ударом уничтожить сразу большое подразделение,

– объяснила Гуменюк.

Именно поэтому оккупанты пытаются расселяться по домам людей, чтобы не собирать свои силы в одном месте.

"Однако и такую тактику врага мы предугадали. И у нас есть способы воздействия на нее", – сказала Гуменюк.

Впрочем, деталей того, какое решение нашли ВСУ, спикер оперативного командования "Юг" не раскрыла из соображений безопасности.

Наталья Гуменюк рассказала о тактике врага на левобережье Днепра: смотрите видео

Настроения украинцев на левом берегу Днепра

Как рассказала Гуменюк, гражданское население на левом берегу Днепра в Херсонской области активно сотрудничает с движением сопротивления.

"Люди уже имеют положительный пример того же правого берега. Он показал, что ожидание может быть долгим, но результат должен понравиться всем, кроме оккупантов", – сказала спикер ОК "Юг".

Россияне пытаются заставить людей выехать с левобережья Херсонской области

Она добавила, что люди на левобережье Херсонской области также пытаются поддержать друг друга в сложных условиях. Ведь российские оккупанты максимально усложняют украинцам жизнь: отключают водоснабжение и электропитание.

Россияне делают это для того, чтобы люди осознавали, что здесь жить некомфортно, и соглашались на "эвакуацию", которая, по сути, является депортацией. Однако люди отказываются уезжать. Они понимают: лучше уж быть без электричества, чем с ними (оккупантами – 24 канал),

– отметила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что с левого берега Херсонщины активно выезжают только коллаборанты, которые боятся прихода ВСУ.

Что происходит в Херсонской области: коротко