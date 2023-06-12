Жертв не удается избежать, – Гуменюк рассказала, уменьшились ли обстрелы на Херсонщине
В Херсонской области российские захватчики уменьшили количество обстрелов. Однако они активизировались в ночное время.
Количество обстрелов уменьшилось благодаря боевой работе украинских военных. Об этом сообщила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Важно Смертельная опасность: Гуменюк рассказала о дрейфующих минах из-за подрыва Каховской ГЭС
В Херсонской области уменьшились обстрелы
По словам Гуменюк, количество обстрелов Херсонщины и правобережья было уменьшено благодаря нашей боевой работе. В течение дня враг 9 раз обстрелял населённые пункты и 19 раз ночью.
Ночью оккупанты активизируются. Они продолжают тот же ночной террор. Однако хотя обстрелов стало меньше, но жертв не удается избежать,
– отметила Гуменюк.
Она подчеркнула, что сейчас скопление людей уже меньше и нет такого количества жертв.
"Нам удалось урегулировать ситуацию и донести людям особенности этой работы и необходимость прислушаться к власти и военным", – добавила Гуменюк.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Накануне Наталья Гуменюк рассказывала, что на сегодняшний день оккупанты обустроили несколько линий обороны на разной глубине. Сейчас в результате поднятия воды на разных участках от 5 до 15 километров вглубь левого берега захватчикам пришлось оттянуть свои позиции и занять новые рубежи.
- А на первой линии обороны оккупанты обустроили минно-взрывные заграждения. Так, россияне миновали территорию как от тяжелой техники, так и от сухопутного десанта.
- Из-за того, что подрыв Каховской ГЭС вызвал смывание многих составов россиян с минами и другими опасными предметами, на Херсонщине объявленную повышенную взрывоопасную ситуацию.
- Сейчас водяные потоки несут и мусор, и взрывоопасные предметы, а также части дрейфовских островов. Всё это создает дополнительную опасность.
- В частности, противопехотные и противодесантные мины, прибывая на берег, могут углубляться в песчаное дно и становиться незаметными. Люди, которые постараются даже подойти, чтобы собрать мусор, могут подвергнуться смертельной опасности.
- Кстати, некоторые подобные мины уже находили в Одесской области.