Жертв не удается избежать, – Гуменюк рассказала, уменьшились ли обстрелы на Херсонщине

В Херсонской области российские захватчики уменьшили количество обстрелов. Однако они активизировались в ночное время.

Количество обстрелов уменьшилось благодаря боевой работе украинских военных. Об этом сообщила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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В Херсонской области уменьшились обстрелы

По словам Гуменюк, количество обстрелов Херсонщины и правобережья было уменьшено благодаря нашей боевой работе. В течение дня враг 9 раз обстрелял населённые пункты и 19 раз ночью.

Ночью оккупанты активизируются. Они продолжают тот же ночной террор. Однако хотя обстрелов стало меньше, но жертв не удается избежать,

– отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что сейчас скопление людей уже меньше и нет такого количества жертв.

"Нам удалось урегулировать ситуацию и донести людям особенности этой работы и необходимость прислушаться к власти и военным", – добавила Гуменюк.

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