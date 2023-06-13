Пожилые соседи кричали нечеловеческим криком: щемящая история спасшейся на левобережье женщины

Из-за подрыва Каховской ГЭС оккупанты отказались эвакуировать жителей левобережья Херсонщины. К счастью, одну из женщин и ее детей удалось спасти.

Спасенная женщина рассказала, что ее соседи – бабушка и дедушка – до последнего сидели на чердаке, потому что вылезти не могли. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Старенькие соседи кричали нечеловеческим криком

По словам жительницы Херсона, ее дом расположен под самой рекой, поэтому затопление было быстрым. Она вместе с детьми почти сразу оказалась на крыше.

В доме напротив были мои соседи, старенькая бабушка и дедушка. Они до последнего сидели на чердаке. На крышу вылезти не могли. Я и мои дети слышали, как они умоляли о помощи. Они кричали нечеловеческим криком, пока вода не поглотила их дом. Это ужас,

– вспомнила свидетельница.

Женщину с детьми, к счастью, спас местный житель. Пока они плыли на моторной лодке, видели десятки утопленных домашних животных и людей.

"Я лично увидела трупы утопленных людей, прижала к себе детей и закрыла им глаза. Пока мы плыли, также видела гробы, которые вымыло из свежих могил на кладбище", – рассказала спасенная женщина.

Пострадавшие были эвакуированы в Железный Порт. Там, где они находятся сейчас, только слезы и крик спасенных людей. Почти каждая семья кого-то потеряла – у кого-то утонули дедушки и бабушки, у кого-то родители, кто-то пропал без вести.

Кто-то видел, как тонут дети, а кто-то собственными глазами видел глаза людей, которые были заложниками в своих домах и постепенно умирали,

– отметила женщина.

Она подчеркнула, что об этом ужасе нужно говорить.

"Говорить о том, что каждый, кто симпатизирует "русскому миру", кто поддерживает Московию – являются соучастниками убийства, геноцида украинцев", – добавила женщина.

В Алешках – десятки утопленных тел

Одна из местных учительниц в оккупированных Алешках рассказала, что в городе горе. Там уже десятки утопленных тел. Больница не принимает их, поскольку нет холодильных камер в морге.

К тому же в Алешках нет света и питьевой воды. Газ скоро закончится.

Животные голодные, хотят пить. А по улицам их уже много мертвых плывет. Люди беспомощные и в депрессии. Ситуация куда хуже, чем в Херсоне,

– рассказала учительница.

По ее словам, оккупанты еще больше звереют, а люди боятся. Поэтому женщина умоляет мир помочь пострадавшим на Херсонщине.

"Там страшная картина. Никакая психика этого концлагеря не выдержит. Прошу от имени живых, пока еще, дайте им жизнь и питьевой воды", – добавила учительница.

В оккупированных Алешках умоляют о спасении

На сегодняшний день город затоплен на 90%. Кое-где уровень воды достигает 5 метров. К примеру, местный яхт-клуб, стоящий на берегу реки, затоплен выше второго этажа. Городской глава высказал предостережение относительно возможной вспышки инфекционных заболеваний, поскольку подтоплено кладбище и различные сливные ямы.

Отмечалось, что жители Алешек продолжают просить о помощи. Крыши, на которых люди сидят, рушатся. Вода прибывает и люди в смертельной ловушке.