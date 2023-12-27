Об этом 24 Каналу рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец, добавив, что подразделения оккупантов достаточно мощные. Определенная группа войск находится в районах наших плацдармов.

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"Вторая по мощности среди оперативно-тактических группировок российских войск — это группировка "Днепр". На первом месте группировка "Юг", которая проводит наступательные операции в районе Авдеевки, Бахмута", – рассказал Константин Машовец.

Основу войск, находящихся в пределах наших плацдармов, составляют два соединения. Речь идет о 104 десантно-штурмовой и 70 мотострелковой дивизии. Они преследуют цель ликвидировать плацдармы, которые создала Украина.

Их основная методика состоит в том, чтобы из-за интенсивных атакующих и штурмовых действий с фланговых направлений вытеснить наши передовые подразделения от прибрежной дороги, которая пролегает из города Олешки до Каховки,

– заметил полковник запаса.

Поэтому оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения обратно в пойму реки Днепр. Руководитель группировки Теплинский применяет вполне понятную и логическую тактику, которая заключается в создании ударно-тактических групп. Такие действия российские захватчики пытаются сопровождать массированной огневой поддержкой и использованием артиллерийских средств.

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