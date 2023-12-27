Об этом 24 Каналу рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец, добавив, что подразделения оккупантов достаточно мощные. Определенная группа войск находится в районах наших плацдармов.
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Кто противостоит ВСУ на левобережье
"Вторая по мощности среди оперативно-тактических группировок российских войск — это группировка "Днепр". На первом месте группировка "Юг", которая проводит наступательные операции в районе Авдеевки, Бахмута", – рассказал Константин Машовец.
Основу войск, находящихся в пределах наших плацдармов, составляют два соединения. Речь идет о 104 десантно-штурмовой и 70 мотострелковой дивизии. Они преследуют цель ликвидировать плацдармы, которые создала Украина.
Их основная методика состоит в том, чтобы из-за интенсивных атакующих и штурмовых действий с фланговых направлений вытеснить наши передовые подразделения от прибрежной дороги, которая пролегает из города Олешки до Каховки,
– заметил полковник запаса.
Поэтому оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения обратно в пойму реки Днепр. Руководитель группировки Теплинский применяет вполне понятную и логическую тактику, которая заключается в создании ударно-тактических групп. Такие действия российские захватчики пытаются сопровождать массированной огневой поддержкой и использованием артиллерийских средств.
Какая ситуация на левобережье
- В Институте изучения войны сообщили, что темпы действий оккупантов на оккупированной части Херсона снизились. Вероятно, причиной этого является сбивание сразу нескольких российских самолетов. Теперь для того, чтобы не рисковать самолетами, оккупанты стягивают к береговой линии Днепра дальнобойную артиллерию.
- Подразделения россиян на Херсонщине несут большие потери. Родители мобилизованных жалуются на то, что руководство небрежное, артиллерийской поддержки не хватает, а в боях может погибнуть сразу целая рота. Оккупанты не хотят подчиняться приказам командования, но за это их жестоко наказывают.
- Командующий войсками в этом направлении Михаил Теплинский заявил, что силы воздушно-десантных войск находятся под серьезным давлением. Поэтому они не могут проводить быстрые наступательные операции. ВСУ продолжают разворачивать дополнительные подкрепления на восточном берегу Днепра.