Про це 24 Каналу розповів координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець, додавши, що підрозділи окупантів досить потужні. Певна група військ перебуває у районах наших плацдармів.
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Хто протистоїть ЗСУ на лівобережжі
"Друге за потужністю серед оперативно-тактичних угруповань російських військ – це угруповання "Днєпр". На першому місці угруповання "Південь", яке проводить наступальні операції в районі Авдіївки, Бахмута", – розповів Костянтин Машовець.
Основу військ, які перебувають у межах наших плацдармів, складають два з'єднання. Мовиться про 104 десантно-штурмову та 70 мотострілецьку дивізії. Вони мають на меті ліквідувати плацдарми, які створила Україна.
Їхня основна методика полягає в тому, щоб через інтенсивні атакувальні та штурмові дії з флангових напрямків витіснити наші передові підрозділи від прибережної дороги, яка пролягає з міста Олешки до Каховки,
– зауважив полковник запасу.
Тому окупанти намагаються витіснити наші підрозділи назад у заплаву річки Дніпро. Керівник угруповання Теплінський застосовує цілком зрозумілу та логічну тактику, яка полягає у створенні ударно-тактичних груп. Такі свої дії російські загарбники намагаються супроводжувати масованою вогневою підтримкою та використанням артилерійських засобів.
Яка ситуація на лівобережжі
- В Інституті вивчення війни повідомили, що темпи дій окупантів на окупованій частині Херсонщині знизились. Ймовірно, причиною цього є збиття одразу кількох російських літаків. Тепер для того, щоб не ризикувати літаками окупанти стягують до берегової лінії Дніпра далекобійну артилерію.
- Підрозділи росіян на Херсонщині зазнають великих втрат. Батьки мобілізованих скаржаться на те, що керівництво недбале, артилерійської підтримки не вистачає, а в боях може загинути одразу ціла рота. Окупанти не хочуть підкорятися наказам командування, але за це їх жорстоко карають.
- Командувач військами на цьому напрямку Міхаїл Теплінський заявив, що сили повітряно-десантних військ перебувають під серйозним тиском. Через це вони не можуть проводити швидкі наступальні операції. ЗСУ продовжують розгортати додаткові підкріплення на східному березі Дніпра.