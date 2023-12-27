Про це 24 Каналу розповів координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець, додавши, що підрозділи окупантів досить потужні. Певна група військ перебуває у районах наших плацдармів.

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Хто протистоїть ЗСУ на лівобережжі

"Друге за потужністю серед оперативно-тактичних угруповань російських військ – це угруповання "Днєпр". На першому місці угруповання "Південь", яке проводить наступальні операції в районі Авдіївки, Бахмута", – розповів Костянтин Машовець.

Основу військ, які перебувають у межах наших плацдармів, складають два з'єднання. Мовиться про 104 десантно-штурмову та 70 мотострілецьку дивізії. Вони мають на меті ліквідувати плацдарми, які створила Україна.

Їхня основна методика полягає в тому, щоб через інтенсивні атакувальні та штурмові дії з флангових напрямків витіснити наші передові підрозділи від прибережної дороги, яка пролягає з міста Олешки до Каховки,

– зауважив полковник запасу.

Тому окупанти намагаються витіснити наші підрозділи назад у заплаву річки Дніпро. Керівник угруповання Теплінський застосовує цілком зрозумілу та логічну тактику, яка полягає у створенні ударно-тактичних груп. Такі свої дії російські загарбники намагаються супроводжувати масованою вогневою підтримкою та використанням артилерійських засобів.

Яка ситуація на лівобережжі