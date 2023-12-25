Російські десантники, які воюють на інших напрямках, вже відмовлялися йти у бій. Втрати та відсутність нормальних снарядів можуть підштовхнути до непокори й дивізії, що діють у Херсонській області.

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Втрати та непокора ворога

Інститут вивчення війни повідомляє, що новосформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія ПДВ) продовжує зазнавати значних втрат при спробах витіснити українців з лівого берега Херсонської області.

Днями мати російського мобілізованого цього полку записала відеозвернення, в якому розповіла, що у боях полягла ціла рота полку. Вона скаржилася на недбале керівництво, відсутність артилерійської підтримки. Також розповіла, що окупанти вже 20 днів перебувають в окопах без води та інших базових речей. Наприкінці мати просила не використовувати військових як "гарматне м'ясо".

Також значною проблемою є непокора вищому керівництву. Наприклад, у мережі показали відео, на якому командир 104-ї дивізії ПДВ карає свого підопічного за те, що вони не виконували його накази, змушуючи їх стрибати голими в яму. Цей підрозділ діє на півдні України, однак подібні проблеми можуть виникнути й у рядах підрозділів, що діють на лівому березі Дніпра.

Проблеми росіян на лівому березі

Своєю чергою, командувач ПДВ Росії генерал-полковник Михайло Теплинський 23 грудня записав відео, у якому намагався виправдатись за ситуацію на лівому березі, а також спробував відповісти на закиди щодо втрат. Ймовірно, частково він намагався звернутися до стурбованих родичів російських десантників.

За словами Теплинського, ПДВ навмисне підтримує повільний темп дій поблизу Бахмута, щоб уникнути величезних втрат. А на Херсонщині дивізії ПДВ нібито ведуть невтомні бої, однак українці розгортають додаткове підкріплення.

ISW вважає, що коментар Путіна під час "прямої лінії" про нездатність російських військ витіснити українські сили зі східного берега, ймовірно, був критикою у бік Теплинського. Росіяни спрямовують всі свої сили на спроби втримати окуповані території, однак проблеми мучать навтіь колишні елітні сили, як дивізії ПДВ,