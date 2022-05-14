Ситуация в Херсонской области показывает, что Россия проваливает политические цели в Украине, – разведка Британии

Оккупанты пытаются изо всех сил присоединить Херсонщину к России. Если раньше для этого планировали провести "референдум", то теперь говорится о просьбе присоединить область к стране-агрессору без него.

Как отмечают в разведке Великобритании, подобные шаги показывают, что Россия проваливает политические цели в нашем государстве. Именно для этого она и назначает марионеточное "руководство" на территориях, которые удалось оккупировать.

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Несмотря на решение России, херсонцы будут выражать неповиновение

Уже известно, что псевдовоенно-гражданская администрация в городе Херсон будет просить Россию о присоединении области. Это формат, который позволит стране-агрессору фактически прибрать к рукам целую область без проведения публичных референдумов.

В разведке подчеркивают, что соответствующее решение говорит о том, что Россия не добилась своих политических целей. Ведь сначала она планировала оккупировать область, провести на ее территории псевдореферендум, а после этого объявить о желании Херсонщины отделиться от Украины. В то же время протесты жителей показали, что этот план не удастся воплотить.

В то же время в ведомстве добавили, что в случае проведения псевдореферендума жители Херсонской области будут демонстрировать несогласие. Ведь практически все стремятся остаться в составе Украины, а не становиться "ХНР" или частью страны-агрессора.

Путин хочет присоединить оккупированные территории Юга и Востока к России

Между тем, в Институте изучения войны подчеркнули, что президент России Владимир Путин уже обдумывает присоединение оккупированных территорий к составу страны-агрессора. Причем, это уже не какие-то скрытые действия, а вполне публичные. Так, 6 мая Херсон посетил секретарь партии "Единая Россия", который подчеркнул, что страна-оккупант "здесь навсегда".

Но и это еще не все. "Глава" временно оккупированной Херсонщины Кирилл Стремоусов сообщил о разработке законодательной базы. Согласно ей, область сможет стать частью России уже к концу этого года. И для этого не понадобится публичный "референдум".

Более того, на оккупированных территориях жителям уже предлагают деньги. Платить им будут за то, чтобы они свидетельствовали против Украины. Так, в селе Безымянном на Донетчине захватчики проводят не только "фильтрационные" мероприятия. Они еще пытаются подкупить жителей города, чтобы они обвиняли во всем, что произошло, именно защитников Мариуполя, а не российских военных.

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