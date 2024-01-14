Оккупанты в Херсонской области сосредоточились на Крынках, хотят выбить ВСУ, – Гуменюк

Российские захватчики сконцентрировались на Крынках в Херсонской области. Оккупанты хотят выбить украинских защитников с позиций.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что оккупанты пытаются выбить украинских воинов с позиций в Крынках. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне безуспешно наступают на Марьинку и возле Авдеевки: карта боевых действий за 14 января

Что известно о ситуации в Крынках

Гуменюк сообщила, что украинские воины продолжают боевую работу в Крынках. Наши защитники закрепляются и расширяют плацдарм.

Однако российские захватчики пытаются выбивать наши подразделения.

Там продолжается боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион,

– отметила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины.

Она добавила, что там сконцентрировано около 10 тысяч россиян.

Какая ситуация в Херсонской области

За сутки артиллерийских и минометных ударов врага получили более 15 населенных пунктов Харьковщины. Также враг нанес авиационные удары по 3 населенным пунктам.

Также сегодня ночью оккупанты нанесли удары КАБами по городу Волчанск Чугуевского района. Повреждены предприятия: два ангара и ток. К счастью, потерпевших нет. Однако в результате обстрелов были перебои с электроснабжением, энергетики уже возобновили свет.

Также 13 января после массированного обстрела Украины оккупанты обстреляли КАБами село Веселое Харьковского района. Поврежден частный дом. Прошло без пострадавших.

Местное население призывают уехать из зоны, где идут интенсивные боевые действия.