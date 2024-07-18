В сети писали об аварии на Южноукраинской АЭС: правда ли это

СМИ писали, что на Южноукраинской АЭС за три дня сгорели три трансформатора тока. Это повлекло отключение от сети одного из атомных реакторов и нескольких линий в сети Укрэнерго. На самом деле, такие данные об аварии являются ложью.

Об аварии на своей странице в Facebook сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Однако эту информацию опровергли.

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На Южноукраинской АЭС сгорели трансформаторы

По его словам, два дня назад на Южноукраинской АЭС, судя по всему от жары сгорели два трансформатора тока. Эта авария привела к отключению высоковольтных линий в сети Укрэнерго и отключение еще двух или трех высоковольтных линий уже в сети Укрэнерго.

Сегодня, как мне сообщили, сгорел по тем же причинам еще один силовой трансформатор там же на Южноукраинской и по предварительным данным – еще один на Чернобыльской АЭС. Ситуация стала еще более сложной,

– утверждает Харченко.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил , что информация о такой аварии является ложью, которую распространяют пропагандистские телеграмм-каналы. Отмечается, что Южноукраинская АЭС работает без технических нарушений и в штатном режиме."Правда: в очередной раз российская ИПСО предполагает возможные проблемы с американским ядерным топливом Westinghouse на украинских атомных электростанциях", – пояснили там.

Ранее стало известно, что Укрэнерго ввело экстренные отключения в Днепропетровской и Кировоградской областях Там также напомнили, что во время подобных непредсказуемых ограничений графики стабилизационных отключений могут не действовать.