В Центре исследования энергетики ответили, сколько еще будут отключения

Россияне регулярно обстреливают энергетическую систему Украины. С начала 2024 года враг совершил уже 12-ю массированную атаку. Из-за этого в стране действуют графики почасовых отключений света.

В эфире 24 Канала директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о ситуации в украинской энергосистеме после массированного ракетно-дронового обстрела утром 13 декабря и сказал, как долго в Украине еще будут отключения.

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Сколько продлятся ограничения

Сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией в южных регионах, также есть проблемы на Западе Украины. Однако восстановительные работы происходит быстро.

Российскую атаку утром 13 декабря энергосистема Украины перенесла лучше, чем прошлые. Физически работы много, но нет ничего, чтобы критически угрожало энергосистеме. Есть определенные поражения, поврежденное оборудование, но и противовоздушная защита, и фортификации на объектах энергетики отработали очень хорошо.

Впрочем, все должны понимать, что ограничения света этой зимой будут продолжаться постоянно, а особенно сейчас, когда прошла третья подряд с интервалом буквально 10 дней массированная атака и одновременно снизилась температура. Когда на улице минус 8 – 10, то потребление значительно возрастает,

– сказал Харченко.

По его прогнозу, с нынешней ситуацией в энергосистеме ограничения в Украине будут продолжаться практически всю зиму. Однако если повезет, то отдельные дни, или выходные, возможно, обойдутся без отключений.

Обратите внимание! Здесь можно посмотреть, как действуют графики отключений 14 декабря.

По мнению директора Центра исследований энергетики, на выходных будет не более чем две очереди ограничений, а в рабочие дни – две – три, ведь с понедельника потребление возрастет, а компенсировать его практически нечем.

К слову, в результате 12 массированной ракетно-дроновой атаки России повреждены энергообъекты в нескольких регионах Украины. Аналитики ISW считают, что российские атаки направлены не только на то, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, а также оказывать давление на западные страны и заставить их пойти на политические уступки, выгодные для Москвы.

Сами же россияне цинично оправдались за очередной террористический обстрел Украины. Оккупанты назвали его якобы ответом на удары ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

Напомним, что 11 декабря в Таганроге были атакованы военный аэродром, авиаремонтный завод и казармы. Авиаремонтный завод в Таганроге важен для России, поскольку обслуживает самолеты Ил-76 и А-50, которые используются для обстрелов Украины и разведки.