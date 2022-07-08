Новых ударных группировок враг не создает, ВСУ трижды атаковали вертолетами: ситуация на Юге
Источник:оперативное командование "Юг"
На юге Украины враги ведут боевые действия на занятых рубежах обороны. Наши вертолеты трижды успешно ударили по оккупантам.
Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Такая ситуация по состоянию на 7 июля.
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Наши вертолеты атаковали врага
Наши авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного,
– сообщило оперативное командование "Юг".
Там также объяснили, что по итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений ВСУ удалось уничтожить:
- 12 единиц личного состава врага;
- один танк;
- гаубицу "Мста-Б";
- а также склад боеприпасов;
- и беспилотник "Орлан-10", который пытался вести разведку в районе Высокополья Херсонской области.
Оккупанты продолжают атаковать и держат ракеты в море
Вражеская корабельная группировка продолжает угрожать применением 40 ракет типа "Калибр" из четырех надводных и двух подводных носителей, которые вместе с тремя крупными десантными кораблями караулят на страже северо-западной части Черного моря,
– говорится в сообщении.
Оперативное командование "Юг" также рассказало о попытках врага бить по украинским позициям. В частности:
- во время воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты "воздух – воздух" по паре наших штурмовиков. Украина не имеет потерь;
- россияне ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать наши позиции в Херсонской области, однако им это не удалось – потерь у ВСУ нет.
Кроме того, после массированного ракетного удара утром по Очакову и Николаеву вечером 7 июля из тяжелой стволовой артиллерии обстреляны окрестности Галициново Николаевской области. К счастью, наши люди не пострадали.
Вместе с этим оперативное командование "Юг" напомнило:
- "меры безопасности не теряют актуальности, сигналы тревог – обязательны к исполнению;
- ограничение правового режима военного положения – это не препятствие, а забота о вашей безопасности;
- не поддавайтесь на провокации, не доверяйте вражеской пропаганде;
- верьте в силы обороны и в нашу общую Победу!"
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Кратко о последних потерях врага
- С 24 февраля россия в Украине потеряла 36 650 единиц личного состава, 1 602 танка, 217 самолетов, 107 средств ПВО, 187 вертолетов и много другой вражеской техники.
- Вооруженные Силы Украины атаковали аэродром в Мелитополе, ведь именно там была военная база врага. Ее удалось уничтожить, а вместе с тем и 200 оккупантов, еще 300 – получили ранения.
- В Мелитополе Вооруженные Силы Украины атаковали врага на временно оккупированной территории. В частности, в результате атаки ракетной системой залпового огня HIMARS удалось ликвидировать немало российских оккупантов. В частности, летчика оккупантов подполковника Романа Иголкина.
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