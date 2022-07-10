Оккупанты намерены подтянуть резервы из Крыма, – ОК "Юг"
Источник:ОК "Юг"
Российские оккупанты могут подтягивать резервы из временно оккупированного Крыма. В настоящее время враги ведут боевые действия по занятому рубежу обороны.
Соответствующую информацию обнародовало оперативное командование "Юг". Там рассказали о ситуации в регионе по состоянию на вечер 9 июля – на 136 день полномасштабной войны, которую россия начала против Украины.
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Оккупанты хотят перебросить силы из Крыма
российские оккупанты продолжают вести боевые действия по занятому рубежу обороны.
Есть информация о подтягивании в перспективе резервов с Крымского полуострова, но пока такое движение не зафиксировано,
– сообщило командование.
Там также объяснили, что оккупанты:
- пытались обойти наши позиции диверсионно-разведывательной группой до 10 человек в районе Ольгиного Херсонской области;
- хотели прорваться в тыл подразделений, однако ВСУ дали отпор и враги отступили.
Враг атаковал Кривой Рог и Николаев
На рассвете 9 июля российские оккупанты устроили "Ураган" 12 реактивными снарядами по Кривому Рогу. Известно, что:
- существенные повреждения получил жилой район Ингулец;
- повреждены несколько домов, автомобилей, городская инфраструктура;
- 2 человека погибли и 1 – ранен.
Почти одновременно обстрелу был подвергнут и Николаев. Вновь использовали модифицированную зенитно-ракетную систему С-300 со снарядами максимального осколочного поражения,
– объяснило ОК "Юг".
Добавили также о последствиях атаки:
- повреждения получили более 10 частных домов;
- враги попали на территорию автотранспортного предприятия, где во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов, получивших существенные повреждения;
- пострадал склад овощной базы;
- к счастью, все люди выжили.
В Черном море до сих пор десятки ракет врага
В штормовых условиях северо-западной части Черного моря до сих пор находится корабельная группировка российского флота. Украине и в дальнейшем угрожает применение:
- 20 крылатых ракет типа "Калибр";
- 3 больших десантных корабля.
Последние новости с Юга Украины
- 8 июля Ирина Верещук призвала людей выезжать из Херсона и Запорожья. Это необходимо делать, потому что наши Вооруженные Силы будут деоккупировать территорию. На этих землях будут большие бои.
- 9 июля в Николаеве появились баннеры с надписью, что херсонские партизаны "видят все". Об этих украинцах уже ходят легенды и именно они стали самым большим страхом россиян и коллаборантов на оккупированных территориях.
- В этот же день российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что в россии не знают, как действовать – бросать силы на Донетчину или защищать Херсон. Ведь ВСУ постепенно продвигаются в Херсонской области.
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