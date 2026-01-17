Морозы сильные, – Братчук ответил, могут ли российские войска перейти Днепр по льду

Сейчас распространяется информация, что река Днепр замерзла. Морозы достаточно сильные. Однако врагу будет сложно пройти по ней.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что таким образом не сможет пройти большое количество оккупантов. А технику Днепр тем более не выдержит.

"Есть места, где глубины меньше, плавные. Там действительно взялось корочкой. Морозы достаточно сильные. Но это то, что еле-еле может выдержать одного человека. А технику тем более не выдержит. Если говорить о более широком Днепре, то там и с людьми, и с техникой все будет очень плохо", – объяснил он.

Сейчас российская пропаганда активно рассказывает о планах перейти Днепр. Однако так вражеское войско разве утонет.

Что происходит на фронте?