Морозы сильные, – Братчук ответил, могут ли российские войска перейти Днепр по льду
- Российские войска не могут массово перейти Днепр по льду.
- Река не выдержит вес техники, и даже для людей переход опасен.
Сейчас распространяется информация, что река Днепр замерзла. Морозы достаточно сильные. Однако врагу будет сложно пройти по ней.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что таким образом не сможет пройти большое количество оккупантов. А технику Днепр тем более не выдержит.
"Есть места, где глубины меньше, плавные. Там действительно взялось корочкой. Морозы достаточно сильные. Но это то, что еле-еле может выдержать одного человека. А технику тем более не выдержит. Если говорить о более широком Днепре, то там и с людьми, и с техникой все будет очень плохо", – объяснил он.
Сейчас российская пропаганда активно рассказывает о планах перейти Днепр. Однако так вражеское войско разве утонет.
Что происходит на фронте?
По информации ISW, Россия продвинулась кое-где в Запорожье и Донецкой области. Говорится об ограниченных успехах россиян возле Славянска, Покровска и Гуляйполя.
Россия перебрасывает силы на Запорожское направление и усиливает давление на Юге Украины. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко дал прогноз относительно боев на Юге. По его мнению, может быть два сценария.
Первый – планы России относительно Юга связаны с попытками расширить наступление и давить в сторону побережья. Ближайшие штурмовые действия покажут, сможет ли враг перейти от тактических атак к более масштабным действиям. Второй – оккупантам нужна будет оперативная пауза от нескольких дней до нескольких недель.