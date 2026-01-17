Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что таким образом не сможет пройти большое количество оккупантов. А технику Днепр тем более не выдержит.

"Есть места, где глубины меньше, плавные. Там действительно взялось корочкой. Морозы достаточно сильные. Но это то, что еле-еле может выдержать одного человека. А технику тем более не выдержит. Если говорить о более широком Днепре, то там и с людьми, и с техникой все будет очень плохо", – объяснил он.

Сейчас российская пропаганда активно рассказывает о планах перейти Днепр. Однако так вражеское войско разве утонет.

Что происходит на фронте?