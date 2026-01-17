Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що у такий спосіб не зможе пройти велика кількість окупантів. А техніку Дніпро тим більше не витримає.

"Є місця, де глибини менші, плавні. Там дійсно взялося корочкою. Морози досить сильні. Але це те, що ледве-ледве може витримати одну людину. А техніку тим більше не витримає. Якщо говорити про більш широкий Дніпро, то там і з людьми, і з технікою все буде дуже погано", – пояснив він.

Зараз російська пропаганда активно розповідає про плани перейти Дніпро. Однак так вороже військо хіба потоне.

Що відбувається на фронті?

  • За інформацією ISW, Росія просунулась подекуди на Запоріжжі та Донеччині. Мовиться про обмежені успіхи росіян біля Слов'янська, Покровська та Гуляйполя.

  • Росія перекидає сили на Запорізький напрямок і посилює тиск на Півдні України. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко дав прогноз щодо боїв на Півдні. На його думку, може бути два сценарії.

  • Перший – плани Росії щодо Півдня пов'язані зі спробами розширити наступ і тиснути в бік узбережжя. Найближчі штурмові дії покажуть, чи зможе ворог перейти від тактичних атак до більш масштабних дій. Другий – окупантам потрібна буде оперативна пауза від кількох днів до кількох тижнів.