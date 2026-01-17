Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що у такий спосіб не зможе пройти велика кількість окупантів. А техніку Дніпро тим більше не витримає.
Дивіться також Цілі змінюються: чому росіян стягують до Гуляйполя та чим це загрожує Запоріжжю
"Є місця, де глибини менші, плавні. Там дійсно взялося корочкою. Морози досить сильні. Але це те, що ледве-ледве може витримати одну людину. А техніку тим більше не витримає. Якщо говорити про більш широкий Дніпро, то там і з людьми, і з технікою все буде дуже погано", – пояснив він.
Зараз російська пропаганда активно розповідає про плани перейти Дніпро. Однак так вороже військо хіба потоне.
Що відбувається на фронті?
За інформацією ISW, Росія просунулась подекуди на Запоріжжі та Донеччині. Мовиться про обмежені успіхи росіян біля Слов'янська, Покровська та Гуляйполя.
Росія перекидає сили на Запорізький напрямок і посилює тиск на Півдні України. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко дав прогноз щодо боїв на Півдні. На його думку, може бути два сценарії.
Перший – плани Росії щодо Півдня пов'язані зі спробами розширити наступ і тиснути в бік узбережжя. Найближчі штурмові дії покажуть, чи зможе ворог перейти від тактичних атак до більш масштабних дій. Другий – окупантам потрібна буде оперативна пауза від кількох днів до кількох тижнів.