В Силах обороны ответили, формируют ли россияне наступательные группировки на юге Украины

Ситуация на юге Украины остается сложной. Однако украинские военные не зафиксировали признаков формирования наступательных группировок оккупантов или резких изменений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны юга. Отмечается, что враг не прекращает обстрелов позиций украинских войск и прилегающих населенных пунктов артиллерийским вооружения различного типа и калибра.

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Что сейчас происходит на юге

В Силах обороны юга сообщили, что оперативная обстановка остается "стабильно напряженной". За прошедшие сутки там было зафиксировано более 300 обстрелов.

Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено,

– сообщили военные.

Стоит отметить, что ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были уничтожены.

Обратите внимание! По вопросам эвакуации и безопасного убежища обращайтесь на горячую линию Херсонской ОГА 0 800 101 102 или 0 800 330 951.

К слову, утром 20 декабря российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Херсона. Сообщается, что в городе есть жертва и пострадавшие, число которых растет.