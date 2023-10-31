Расширяем фланги: военный эксперт рассказал о продвижении на Юге
Вооруженные Силы Украины приостановили продвижение вперед на Южном направлении, поскольку сосредоточили силы на расширении флангов. Наши бойцы преуспевают в районе Работиного, Новопрокоповки и Вербового.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он добавил, что сейчас ситуация на Южном фронте похожа на ту, что на Бахмутском направлении.
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Период обострения
Сейчас украинские военные на Южном направлении расширяют фланги. Как заметил Свитан, дальше двигаться на Юг нельзя, пока ВСУ не создадут 15 – 20 километровый плацдарм.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме.
В то же время у россиян сейчас период обострения. Враг пытается сжать нас с флангов.
У них есть остатки резервов и вот по крайней мере до дождей оккупанты пытаются сжать фланги, чтобы не дать возможности Вооруженным Силам двигаться на Юг,
– сказал военный эксперт.
Положение противника довольно шаткое, особенно в направлении Токмака. Похожая картина у россиян и в районе Бахмута.
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Динамика положительная
Российских сил и средств, чтобы проводить атакующие действия, хватит недолго. Однако даже в этой ситуации у украинских бойцов позитивная динамика западнее Работиного, Новопрокоповки и Вербового. Силы обороны не только удерживают фланги, но и расширяют.
"Давление россиян не продлится долго. Через 2 – 3 недели запасы врага иссякнут и тогда оккупанты перейдут в оборону, а ВСУ начнут двигаться дальше. Однако успех зависит от количества вооружения, которое у нас есть и на которое мы можем рассчитывать. Если наши партнеры передадут обещанное, то скорость наступления будет высокой», – добавил Свитан.
Больше о ситуации на фронте
- В районе Бахмута российские захватчики перешли к активным действиям, однако вряд ли оккупанты смогут добиться успеха. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что у россиян нет ни сил, ни средств для наступления.
- Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении, истощая врага вдоль всей линии фронта. В то же время, на Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба.
- По состоянию на 615 сутки полномасштабного вторжения в Украину, российские потери составляют 300 тысяч 810 ликвидированных оккупантов. Потери России больше 10 армий НАТО.