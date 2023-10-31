Расширяем фланги: военный эксперт рассказал о продвижении на Юге

Вооруженные Силы Украины приостановили продвижение вперед на Южном направлении, поскольку сосредоточили силы на расширении флангов. Наши бойцы преуспевают в районе Работиного, Новопрокоповки и Вербового.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он добавил, что сейчас ситуация на Южном фронте похожа на ту, что на Бахмутском направлении.

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Период обострения

Сейчас украинские военные на Южном направлении расширяют фланги. Как заметил Свитан, дальше двигаться на Юг нельзя, пока ВСУ не создадут 15 – 20 километровый плацдарм.

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В то же время у россиян сейчас период обострения. Враг пытается сжать нас с флангов.

У них есть остатки резервов и вот по крайней мере до дождей оккупанты пытаются сжать фланги, чтобы не дать возможности Вооруженным Силам двигаться на Юг,

– сказал военный эксперт.

Положение противника довольно шаткое, особенно в направлении Токмака. Похожая картина у россиян и в районе Бахмута.

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Динамика положительная

Российских сил и средств, чтобы проводить атакующие действия, хватит недолго. Однако даже в этой ситуации у украинских бойцов позитивная динамика западнее Работиного, Новопрокоповки и Вербового. Силы обороны не только удерживают фланги, но и расширяют.

"Давление россиян не продлится долго. Через 2 – 3 недели запасы врага иссякнут и тогда оккупанты перейдут в оборону, а ВСУ начнут двигаться дальше. Однако успех зависит от количества вооружения, которое у нас есть и на которое мы можем рассчитывать. Если наши партнеры передадут обещанное, то скорость наступления будет высокой», – добавил Свитан.

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