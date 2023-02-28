Хотят бежать: зачем россияне обстреливают оккупированное левобережье Херсонской области

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население в Херсонской области. Россияне системно наносят удары по освобожденному правобережью области.

Об этом 24 Каналу рассказала руководительница Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, за прошедшие сутки оккупанты совершили более 120 обстрелов разных населенных пунктов в Херсонской области.

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Больше всего от ударов врага страдают Херсон и Антоновка, которая расположена рядом.

Но огненное поражение врага достигает вплоть до Чернобаевки. То есть, россияне обстреливают не только непосредственно прибрежные населенные пункты,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, за прошедшие сутки в результате обстрелов врага получили ранения 3 гражданских. Им предоставили медицинскую помощь.

Оправдание для коллаборантов

В то же время российские захватчики открывают огонь и по находящимся под оккупацией населенным пунктам на левобережье Херсонской области. В частности, россияне наносят удары по городу Олешки. А потом цинично врут, что эти удары якобы – дело рук ВСУ.

"Россияне проводят комплексную работу. Цель врага многослойна. Но одна из главных задач – создать оправдание для коллаборационной власти, которая выискивает аргументы для того, чтобы эвакуироваться самой", – рассказала представитель ОК "Юг".

Наталья Гуменюк рассказала о боях за Кинбурнскую косу: смотрите видео

Россияне хотят сбежать поближе к Крыму

Сами российские военные также не могут чувствовать себя в безопасности на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Оккупанты осознают, что движение сопротивления выявляет их позиции и места базирования. Силы обороны о них знают, поэтому россияне и пытаются прятаться среди местного населения, ведь осознают, что ВСУ не бьют по местным", – отметила Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики пытаются оправдать перед своим военно-политическим руководством потребность уехать с левого берега Херсонской области.

Россияне постепенно вывозят свои вещи, членов семей и пытаются и сами эвакуироваться глубже в сторону Крыма. Они осознают, что наша боевая работа и огневой контроль в сторону Олешек, Новой Каховки, Казачьих Лагерей достаточно мощные и эффективные,

– сказала Гуменюк.

Она добавила, что захватчики прекрасно понимают: их местоположения могут быть поражены в любой момент.

Билет в один конец для оккупантов

Также враг продолжает обстреливать юг Николаевской области.

"Однако обстрелы стали значительно реже и менее интенсивными. Ведь та часть Кинбурнской косы, относящаяся к Николаевской области и откуда обычно ведет огонь враг, больше характеризуется как "серая зона", – сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".

Как объяснила Гуменюк, враг лишь время от времени может перебрасывать свои артиллерийские и минометные установки на Кинбурнскую косу для того, чтобы нанести удар.

Но даже среди самих оккупантов эту дорогу окрестили как "билет в один конец". Они знают, что первый же выстрел обнаруживает их позицию для нас, и мы можем нанести ответный удар,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

ВСУ продолжают наносить удары по технике врага. Однако это затрудняется тем, что россияне прячутся за мирным населением, которое еще остается в населенных пунктах на Кинбурнской косе.

Враг терроризирует морские транспортные пути

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга также рассказала, что российские захватчики пытаются терроризировать морские транспортные пути. Россияне системно обстреливают:

акваторию Очаковского порта,

акваторию Днепровско-Бугского лимана;

побережья Очаковской и Куцурубской громад Николаевской области.

"Обстреливая само побережье, россияне надеются, что таким образом они уничтожат наши наблюдательные посты, с помощью которых мы можем обнаруживать их позиции на Кинбурнской косе", – объяснила Гуменюк.

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