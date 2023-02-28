Хотят бежать: зачем россияне обстреливают оккупированное левобережье Херсонской области
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население в Херсонской области. Россияне системно наносят удары по освобожденному правобережью области.
Об этом 24 Каналу рассказала руководительница Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, за прошедшие сутки оккупанты совершили более 120 обстрелов разных населенных пунктов в Херсонской области.
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Больше всего от ударов врага страдают Херсон и Антоновка, которая расположена рядом.
Но огненное поражение врага достигает вплоть до Чернобаевки. То есть, россияне обстреливают не только непосредственно прибрежные населенные пункты,
– отметила Гуменюк.
По ее словам, за прошедшие сутки в результате обстрелов врага получили ранения 3 гражданских. Им предоставили медицинскую помощь.
Оправдание для коллаборантов
В то же время российские захватчики открывают огонь и по находящимся под оккупацией населенным пунктам на левобережье Херсонской области. В частности, россияне наносят удары по городу Олешки. А потом цинично врут, что эти удары якобы – дело рук ВСУ.
"Россияне проводят комплексную работу. Цель врага многослойна. Но одна из главных задач – создать оправдание для коллаборационной власти, которая выискивает аргументы для того, чтобы эвакуироваться самой", – рассказала представитель ОК "Юг".
Наталья Гуменюк рассказала о боях за Кинбурнскую косу: смотрите видео
Россияне хотят сбежать поближе к Крыму
Сами российские военные также не могут чувствовать себя в безопасности на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Оккупанты осознают, что движение сопротивления выявляет их позиции и места базирования. Силы обороны о них знают, поэтому россияне и пытаются прятаться среди местного населения, ведь осознают, что ВСУ не бьют по местным", – отметила Гуменюк.
По ее словам, российские захватчики пытаются оправдать перед своим военно-политическим руководством потребность уехать с левого берега Херсонской области.
Россияне постепенно вывозят свои вещи, членов семей и пытаются и сами эвакуироваться глубже в сторону Крыма. Они осознают, что наша боевая работа и огневой контроль в сторону Олешек, Новой Каховки, Казачьих Лагерей достаточно мощные и эффективные,
– сказала Гуменюк.
Она добавила, что захватчики прекрасно понимают: их местоположения могут быть поражены в любой момент.
Билет в один конец для оккупантов
Также враг продолжает обстреливать юг Николаевской области.
"Однако обстрелы стали значительно реже и менее интенсивными. Ведь та часть Кинбурнской косы, относящаяся к Николаевской области и откуда обычно ведет огонь враг, больше характеризуется как "серая зона", – сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".
Как объяснила Гуменюк, враг лишь время от времени может перебрасывать свои артиллерийские и минометные установки на Кинбурнскую косу для того, чтобы нанести удар.
Но даже среди самих оккупантов эту дорогу окрестили как "билет в один конец". Они знают, что первый же выстрел обнаруживает их позицию для нас, и мы можем нанести ответный удар,
– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
ВСУ продолжают наносить удары по технике врага. Однако это затрудняется тем, что россияне прячутся за мирным населением, которое еще остается в населенных пунктах на Кинбурнской косе.
Враг терроризирует морские транспортные пути
Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга также рассказала, что российские захватчики пытаются терроризировать морские транспортные пути. Россияне системно обстреливают:
- акваторию Очаковского порта,
- акваторию Днепровско-Бугского лимана;
- побережья Очаковской и Куцурубской громад Николаевской области.
"Обстреливая само побережье, россияне надеются, что таким образом они уничтожат наши наблюдательные посты, с помощью которых мы можем обнаруживать их позиции на Кинбурнской косе", – объяснила Гуменюк.
Что еще происходит на Юге Украины: коротко
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские пропагандисты прибыли на "съемки" в Херсонскую область – в районы, которые сейчас находятся под временной российской оккупацией. Они снимали объекты, которые накануне обстреляли сами захватчики, чтобы дискредитировать украинские Силы обороны.
- Россияне обыскивают дома и изымают лодки у жителей оккупированной части Херсонской области. Как объяснил херсонский активист Владимир Молчанов, оккупантам не хватает своих плавсредств, ведь ВСУ системно ликвидируют вражеские лодки вместе с захватчиками на борту.
- В Херсонской области украинские артиллеристы мощно накрывают огнем российских оккупантов. В частности, украинские защитники нанесли удар по Раденску, где были расположены расчеты РСЗО "Град" врага.