Журналист из Ирландии Кейлин Робертсон в эфире 24 Канала рассказал, что еще несколько недель назад видел в Краматорске детей, однако теперь в городе объявили об их эвакуации. Такой же сценарий он уже наблюдал в Константиновке и Дружковке, поэтому нынешние изменения назвал очень тревожным сигналом.

Эвакуация детей стала тревожным сигналом

Еще несколько недель назад Краматорск жил относительно привычной жизнью, однако с тех пор фронт приблизился, а российские атаки на город и окружающие населенные пункты резко усилились. Около девяти дней назад полиция объявила об эвакуации детей, и для Робертсона это стало особенно показательным изменением.

Когда я был там, в городе еще были дети. Мы уже видели такой тревожный знак в Константиновке, примерно четыре месяца назад – в Дружковке, а теперь в Краматорске. Я не думал, что этот день наступит так быстро,

– сказал журналист.

Российская армия уже неоднократно действовала по схожей схеме во время наступления на города Донецкой области. Сначала с помощью FPV-дронов наносят удары по энергетике, системам обеспечения и военным объектам, затем усиливают давление на гражданское население.

В России существует тактика уничтожения городов. Сначала они выводят из строя инфраструктуру, затем терроризируют мирных жителей, пытаясь заставить людей уехать, а после этого уничтожают то, что осталось. Похоже, эту ужасную систему они уже отточили,

– пояснил Робертсон.

В ближайшие месяцы он ожидает дальнейшего роста интенсивности ударов УАБами, "Градами" и другими средствами поражения непосредственно по городу. Подобную тактику Россия уже применяла в Бахмуте, Константиновке и других населенных пунктах, постепенно разрушая их перед попыткой продвижения наземных сил.

Краматорск живет в "тишине перед бурей"

Россия сосредотачивает значительные силы в Донецкой области и пытается дожать этот направление, привлекая дополнительные ресурсы. Робертсон связывает это и с участием северокорейских военных, и с возможной новой волной мобилизации после выборов. Кремлю нужен результат, который можно было бы преподнести российскому обществу как завершение борьбы за Донбасс.

Они хотят объявить о победе: "Мы наконец-то захватили Донбасс", хотя там осталось около 10%. Для российского населения этого хватит еще на несколько лет,

– сказал журналист.

После последней поездки Робертсон каждый день думает о Краматорске и людях, которые до сих пор остаются в городе. Он хочет еще раз вернуться туда с камерой и запечатлеть обыденную жизнь, которая пока продолжается, несмотря на приближение фронта.

Это по-прежнему невероятно красивое место, но трудно описать, что там сейчас чувствуется. Это тишина перед бурей. Люди гуляют в парке, пьют кофе, все чрезвычайно доброжелательны. Я знаю, что может наступить время, когда я уже никогда не увижу рассветов в этом городе,

– поделился Робертсон.

Поездка в Краматорск уже не может восприниматься как обычное путешествие: риски растут по мере приближения боевых действий. Для многих европейцев, чьи поколения не переживали вторжения в собственную страну, сложно даже представить ощущение, когда знакомый город может стать местом, куда больше не удастся вернуться.

Робертсон рассказал о приближении фронта к Краматорску: смотрите видео