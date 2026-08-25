Журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон в ефірі 24 Каналу розповів, що ще кілька тижнів тому бачив у Краматорську дітей, однак тепер у місті оголосили їхню евакуацію. Такий самий сценарій він уже спостерігав у Костянтинівці та Дружківці, тому нинішні зміни назвав дуже тривожним сигналом.

Евакуація дітей стала тривожним сигналом

Ще кілька тижнів тому Краматорськ жив відносно звичним життям, однак відтоді фронт наблизився, а російські атаки на місто та навколишні населені пункти різко посилилися. Близько дев'яти днів тому поліція оголосила евакуацію дітей, і для Робертсона це стало особливо показовою зміною.

Коли я був там, у місті ще були діти. Ми вже бачили такий тривожний знак у Костянтинівці, приблизно чотири місяці тому – у Дружківці, а тепер у Краматорську. Я не думав, що цей день настане так швидко,

– сказав журналіст.

Російська армія вже неодноразово діяла за схожою схемою під час наступу на міста Донеччини. Спочатку FPV-дронами уражають енергетику, системи забезпечення та військові об'єкти, далі посилюють тиск на цивільних.

У Росії є тактика знищення міст. Спочатку вони виводять з ладу інфраструктуру, потім тероризують цивільних, намагаючись змусити людей виїхати, а після цього знищують те, що залишилося. Схоже, цю жахливу систему вони вже відточили,

– пояснив Робертсон.

Найближчими місяцями він очікує подальшого зростання інтенсивності ударів КАБами, "Градами" та іншими засобами ураження безпосередньо по місту. Подібну тактику Росія вже застосовувала в Бахмуті, Костянтинівці та інших населених пунктах, поступово руйнуючи їх перед спробою просування наземних сил.

Краматорськ живе у "тиші перед бурею"

Росія зосереджує значні сили на Донеччині й намагається дотиснути цей напрямок, залучаючи додаткові ресурси. Робертсон пов'язує це і з участю північнокорейських військових, і з можливою новою хвилею мобілізації після виборів. Кремлю потрібен результат, який можна було б подати російському суспільству як завершення боротьби за Донбас.

Вони хочуть оголосити про перемогу: "Ми нарешті захопили Донбас", хоча там залишилося близько 10%. Для російського населення цього вистачить ще на кілька років,

– сказав журналіст.

Після останньої поїздки Робертсон щодня думає про Краматорськ і людей, які досі залишаються в місті. Він хоче ще раз повернутися туди з камерою й зафіксувати звичайне життя, яке поки триває попри наближення фронту.

Це досі неймовірно красиве місце, але важко описати, що там зараз відчувається. Це тиша перед бурею. Люди гуляють у парку, п'ють каву, всі надзвичайно доброзичливі. Я знаю, що може настати час, коли вже ніколи не побачу світанків у цьому місті,

– поділився Робертсон.

Поїздка до Краматорська вже не може сприйматися як звичайна подорож: ризики зростають разом із наближенням бойових дій. Для багатьох європейців, чиї покоління не переживали вторгнення у власну країну, складно навіть уявити відчуття, коли знайоме місто може стати місцем, куди більше не вдасться повернутися.

Робертсон розповів про наближення фронту до Краматорська: дивіться відео