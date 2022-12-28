Россияне перенимают в ВСУ оборонительную тактику у Кременной: в чем сложность для оккупантов

По имеющейся информации со спутниковых фотографий и OSINT-расследований, оккупанты строят укрепления и линии обороны за Сватовым. Это значительно глубже имеющихся позиций на линии фронта.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, впрочем, нельзя утверждать, что российские оккупанты готовы покинуть Кременную, Сватово и сопутствующие территории.

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Скорее всего, они готовятся к маневровой обороне, которую использует ВСУ с начала войны.

Она заключается в том, что есть определенные позиции, которые подразделения обороняют. Но их задача не стоять там до конца, не вести позиционную оборону. Они должны нанести значительный вред противнику, а после этого отойти, сохранив личный состав,

– отметил Катков.

Он подчеркивает – это достаточно осторожное предположение. Ведь пока недостаточно информации, чтобы сделать более глубокий анализ ситуации.

Однако пока известно, что такие укрепления оккупанты строят не только в районе Сватово. Похожие линии обороны фиксируют и вблизи Северодонецка – Лисичанска, в Запорожской и Херсонской областях. В промежутке между этими линиями обороны и передовой оккупанты попытаются вести именно маневренную оборону.

Смогут ли оккупанты вести маневренная оборону

Как подчеркнул Катков, маневренная оборона требует огромного уровня координации и взаимодействия между разными подразделениями. Также важно наличие логистического обеспечения, материально-технического базиса и резервов. Сотни тысяч "чмобиков" так просто ситуацию не решат.

Тут есть тонкая граница между маневренной обороной и паническим отступлением. ВСУ показали мастерство в маневренной обороне, которое помогло сбить темп наступления оккупантов. Это требует определенной координации, мастерства и согласованности,

– заметил Катков.

Оккупанты могут готовиться к маневренной обороне – Катков: смотрите видео

У России с этим могут быть проблемы. Катков привел пример 2 Таманской мотострелковой дивизии, которая сейчас находится на переподготовке в Беларуси. С начала войны ВСУ изрядно ее растерзали.

По данным OSINT-исследователей, сейчас примерно 80% личного состава дивизии составляют мобилизованные. Многих кадровых профессиональных военных уже удалось уничтожить в боях. По его мнению, схожая ситуация может быть у большинства регулярных воинских частей российской армии.

Кроме того, у врага на фронтах есть целая "солянка" разных войск, что, безусловно, усложнит координацию. К регулярным частям следует добавить Росгвардию, различные ЧВК с зеками, добровольческие отряды и так называемые БАРСы.

Все это должно как-то работать в одном механизме. А это гораздо сложнее в любом случае,

– подчеркнул Катков.

Что происходит вблизи Кременной: коротко