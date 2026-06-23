Проблемы и у военных, и у гражданских: что происходит в Крыму и когда его удастся деоккупировать

Оккупированный полуостров Крым становится огромной проблемой для Путина. Силы обороны Украины наносят регулярные удары по оккупированной территории, из-за чего россиянам здесь приходится несладко.

Фактически можно сказать, что Украина приближает деоккупацию Крыма, поскольку в таких условиях российским войскам очень сложно удерживаться там. Военные эксперты и бывшие военнослужащие специально для 24 Канала проанализировали последние события в Крыму и дали свой прогноз того, что там может произойти в ближайшее время.

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С какими проблемами сталкиваются россияне в Крыму?

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал, что для Путина Крым остается очень важным с психологической точки зрения. Поэтому он не бросит полуостров просто так. Однако ему приходится тратить немало сил и ресурсов на поддержание этой оккупированной территории.

Для огромного количества российских войск на юге Украины именно Крым был надёжным тылом. Именно там оккупанты накапливали силы, строили базы, занимались логистикой. Однако теперь полуостров превратился в опасную зону уязвимости и риска,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Он добавил, что полная изоляция Крыма приведет к хаосу на полуострове. Первыми оттуда сбегут россияне. Именно сейчас украинские военные не наносят ударов по гражданскому транспорту, поэтому все желающие уже могут бежать из Крыма, ведь эвакуация крымчан – это уже перспектива ближайших нескольких месяцев.

Богданов перечислил проблемы, с которыми сталкиваются россияне в Крыму: смотрите видео

Потребуется ли наземная операция для освобождения Крыма?

Ветеран армии США Пол Левандовский отметил, что наиболее вероятным сценарием, при котором россияне не смогут удерживать оккупированный Крым, будет продолжение ударов Сил обороны Украины по полуострову. Цели останутся прежними: вражеская логистика, мосты, запасы топлива, ПВО, Черноморский флот.

"А вот наземная операция в Крыму может создать для ВСУ такие же проблемы, с которыми сейчас сталкиваются россияне на полуострове. У украинских сил есть лишь 3 потенциальных маршрута для входа в Крым. Россияне могли бы тогда применить против ВСУ ту же тактику, которую ВСУ используют против оккупантов", — подчеркнул ветеран армии США.

По его словам, наземная операция все же не нужна, поскольку все ключевые участки полуострова можно контролировать с помощью дронов на расстоянии. Российской ПВО в Крыму фактически нет. Россиян можно заставить покинуть свои позиции, перерезав им пути отступления.

Левандовский ответил, понадобится ли наземная операция для освобождения Крыма: смотрите видео

Как Украина может освободить Крым?

Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж высказал мнение, что Силы обороны Украины усложнили логистику россиянам в Крыму. Теперь главный вопрос — как долго Украине удастся поддерживать такой темп.

Маломуж объяснил, как Украина может освободить Крым: смотрите видео

Если перекрывать все каналы поставок в Крым и далее, то российские войска на полуострове удержатся не дольше, чем полгода. Впрочем, если к этому добавятся паника и активные боевые действия, то всё может закончиться значительно раньше — через 2–3 месяца,

– подчеркнул генерал армии.

Он добавил, что паника в Крыму может возникнуть среди гражданского населения из-за различных проблем: отсутствия воды, света, топлива. Эта паника может увлечь за собой и весь российский контингент на полуострове. Оккупанты, с ухудшением ситуации, долго там не задержатся.