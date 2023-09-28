В Крыму есть 2 категории коллаборантов: Бариев сказал, с кем будут самые большие проблемы
После серии атак на военные объекты России на территории временно оккупированного Крыма, захватчики стали понимать, что они временно на полуострове. Каждый день с 9 вечера до 6 часов утра россияне перекрывают движение на Крымском мосту, не пропускают грузовики, которые везут более 3, 5 тонны.
Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что оккупанты активно используют в Крыму метод дымовой завесы. Население стало жаловаться, что это негативно влияет на воздух.
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"Мы понимаем, для чего они это делают. С военной точки зрения они пытаются скрыть себя, чтобы ВСУ не могли разрушить мост и стратегические объекты в Севастополе. Также они пытаются это скрыть от гражданских, которые могут это снять и предоставить нам информацию, как это происходило и почему взрывы были в том или ином месте", – объяснил он.
"Нужно думать, что с ними делать"
Эскендер Бариев отметил, что каждый мощный удар по стратегическому, военному объекту в Крыму дает коллаборантам и россиянам осознание того, что они временно на территории полуострова. Ранее они были уверены, что ВСУ не смогут войти в Крым.
По мнению члена Меджлиса крымскотатарского народа, есть две категории коллаборантов в Крыму:
- Состоятельные, которые уже приобрели имущество на территории России, в частности, в Краснодарском крае;
- Нестоятельные, с ними у Украины будет больше проблем.
Вот с такими будут проблемы. Их близкие принимают участие в так называемой "спецоперации", являются преступниками, которые убивают украинцев. Нам на будущее нужно будет думать, что с ними делать,
– заметил он.
Бариев о настроениях коллаборантов в Крыму: смотрите видео
Ситуация в Крыму: последние новости
- После ударов по штабу Черноморского флота оккупанты начали готовить полуостров к обороне. В частности, агенты партизанского движения "Атеш" сообщили, что в Евпатории стали появляться новые оборонительные и огневые позиции. Только на набережной Независимости установили не менее 4 таких позиций.
- Также так называемый "совет министров" Крыма перешел на дистанционную работу. Партизаны движения "Атеш" сообщают, что такое решение приняли и многие другие органы оккупационной администрации. В общей сложности около 95% оккупационной администрации перешли на отдаленную работу.
- Кроме того, коллаборанты уже начали вывозить свои семьи из Крыма. Такие действия показывают реальную оценку российской ПВО и возможности содержания Крыма самими оккупантами. Это ведь свидетельствует о том, что на полуострове не так безопасно, как думали оккупанты.