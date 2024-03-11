В ВМС сказали, могут ли россияне эффективно защитить Крымский мост

Уничтожение военных кораблей России влияет на защиту Крымского моста. Хотя оккупанты очень плотно охраняют эту незаконную застройку. Это один из самых защищенных объектов России, насколько это возможно. Там присутствуют представители многих видов российских войск.

Поэтому Крымский мост – это сложная цель для Украины. Это 24 Каналу отметил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Россия охраняет Крымский мост

Дмитрий Плетенчук отметил, что раньше каждое утро можно было наблюдать минимум два корабля, один – с севера, один – с юга, которые охраняли Крымский мост. Сейчас нет суден с юга. В то же время враг пытается охранять эту незаконную застройку.

Там есть морская охрана, фсб, есть другие наблюдательные посты, системы ПВО, прикрытия и так далее. Но на достаточном расстоянии в соответствии с уставами они сейчас там уже шестые сутки не могут выполнять эти обязанности,

– объяснил он.

Захватчики плотно охраняют Крымский мост. Враг приобщил к этому росгвардию, ПВО, пограничников, морскую охрану, Черноморский флот и так далее. Поэтому это сложная цель для Украины.

Враг переместил корабли

Представитель Военно-морских сил ВСУ рассказал, что россияне передислоцировали наиболее ценные активы к военно-морской базе в Новороссийске. Там они рассредоточивают корабли. Эти меры призваны уменьшить потери. Также рассредоточивают между портами в Сочи, Туапсе. Таким образом захватчики пытаются скрыть их от Украины.

Но до этого они все равно выполняли задачи по охране пунктов базирования, водного района, контроля гражданского судоходства. То есть эти задачи никуда не делись. И конечно, они все равно должны вернуться к их выполнению. Вопрос в том, как они это сделают, чтобы сохранить эти единицы, что остались,

– сказал Плетенчук.

У Украины есть соответствующий план, стратегия по освобождению украинской акватории. В частности, недавно нашему государству удалось уничтожить российский корабль "Сергей Котов", который находился в украинских территориальных водах.

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